Dell e-spor’da Eleague’i destekliyor

Dell, ELEAGUE iş ortaklığı ile e-sporun gelişimine doğrudan katkı sağlayarak, daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için çalışıyor ve oyunseverlerin yanında yer alıyor.

Dell, oyun sektöründeki uzmanlığını e-spor alanındaki yatırımları ile pekiştiriyor. Şirket, ELEAGUE ile iş ortaklığına gittiklerini duyurdu. Dell Gaming Direktörü Bryan de Zayas, “Sanal gerçekliğin hayata geçmesi ve e-spor ile oyun turnuvalarının yarattığı heyecan sayesinde PC oyunlarının popülerliği, hiç olmadığı kadar arttı. 2018’in sonuna kadar donanımın bile tek başına 35 milyar doları aşacağı öngörülüyor” dedi. Zayas sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yeni bir Inspiron Gaming serisi sunmanın yanı sıra 2017’de 145 milyon taraftara ulaşması tahmin edilen e-spor topluluğuna güç ve destek vermek için ELEAGUE ile ortaklık kurarak, tüm dünyadaki oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

e-Spor, oyun dünyasının niş bir hobiden küresel bir kültüre ve dijital bir fenomene doğru kitlesel dönüşümünü işaret ediyor. e-Spor taraftar kitlesi, şimdiden geleneksel sporların taraftar sayısıyla rekabet ediyor ve önümüzdeki üç yıl içinde dünya e-spor seyircilerinin 256 milyondan 345 milyona çıkması ve e-spor gelirlerinin 1 milyar doları aşması bekleniyor. Dell, hem televizyon hem çevrimiçi yayın platformları aracılığıyla kitlelere ulaşan yüksek kalitede, yenilikçi e-spor turnuvaları düzenleme vizyonlarını desteklemek adına ELEAGUE ile yeni bir ortaklığa imza atıyor.

Profesyonel oyunu yeni boyutlara çıkaracak ortaklık

Dell, Turner ve WME | IMG tarafından işletilen profesyonel e-spor ligi ELEAGUE’in resmi ortağı ve tek PC donanım sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Tüm 2017 ELEAGUE turnuvaları, 22-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan, Valve’nin popüler Counter-Strike: Global Offensive oyununu kapsayan ELEAGUE Major turnuvasından başlayarak TBS ve Twitch’de canlı olarak yayınlanacak. Profesyonel oyuncular ve turnuva organizatörleri, rekabette güvenilir ve yüksek performanslı donanımlar kullanılmasını talep ediyor. ELEAGUE, oyun sistemi olarak Dell 24 inç 144Hz oyun ekranlı Alienware Aurora’yı kullanarak oyunculara en karmaşık rekabet anlarının bile kolaylıkla üstesinden gelmeleri için inanılmaz bir hız ve işlem gücü sunacak.

Turner Sports’un Satıştan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Seth Ladetsky, “Dünyanın en iyi oyuncuları, en iyi performansı sergilemelerini ve korumalarını sağlayan en ileri donanımı talep ediyor. ELEAGUE, tutkulu e-spor topluluğunu destekleyecek ve tüm yıl boyunca ELEAGUE’in heyecan verici oyunlarına güç vermek için ihtiyaç duyduğu yüksek performansı sağlayacak önemli bir ortak olarak Dell’in yanında olmasından gurur duyuyor.”

Dell, Alienware ve ELEAGUE’e ilişkin ek duyurular ve 2017 ELEAGUE takvimi ise ilerleyen haftalarda açıklanacak.