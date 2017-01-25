Dell EMC ile işletmeler için Hadoop kolaylaşıyor

Müşterilerin daha derin öngörüler sunmaya ve veriye dayalı karar almaya daha fazla odaklanması gerektiğini savunan Dell EMC, Hadoop’u daha kolay hale getiriyor.

Dell EMC, Hadoop çözümleri geliştirmeye başladığı ilk günden bu yana buna bağlı kalarak doğrulanmış mimariler sağlamak yoluyla müşteriler için sistemi daha rahat kullanılabilir hale getiriyor. Kurumlar artık, verilerden iş değeri elde etmeye, ön hazırlıklarla zaman harcamadan, hızlı veri çözümlerine ve analizlerine geçmeye ve uygun kullanım senaryolarına ihtiyaç duyuyorlar. Dell EMC, Hadoop ortamlarının mimarisini, tasarımını, planlamasını ve yapılandırmasını düzenlemek üzere uzman rehberlik ve teknik bilgi de sağlayarak Hadoop’un 18. ve 19. sürümleriyle işletmelerin karşısına çıkıyor.

Veri güvenliği ve yönetimine en kapsamlı yaklaşım

Dell EMC, Intel ile birlikte, 2009 yılından bu yana özel Hadoop platformları tasarlıyor. İlk Hadoop referans mimarisini 2011 yılında yayınlayan şirket, şimdi de açık-kaynak Apache Hadoop platformun üzerinde, basit ve hesaplı bir çözüm arayan kurumlara iki yeni ileri yapılandırma sunuyor.

PowerEdge R730xd raf sunucusu üzerinde donanım, yazılım, hizmet ve desteği bir arada sunan ve uçtan uça doğrulanmış birinci çözüm, Hadoop iş yükleri için ideal ve esnek yapı taşı. Bu Intel tabanlı platform, dünyanın en çok satan sunucusu olma özelliğini de taşıyor.

PowerEdge FX2 ile aynı alana 2 kat kapasite

Dell EMC PowerEdge FX2 üzerinde alternatif bir ikinci uçtan uca doğrulanmış çözüm de sunulmakta. Blade sunucuların raf yoğunluk ve verimliliğini, raf tipi sistemlerin basitlik ve maliyet avantajları ile birleştiren modüler FX platformu, müşterilerin aynı raf alanına iki kat kapasiteyi sığdırmasını sağlıyor.

Bu doğrulanmış sistemler, kurumun lisanslı bir mimaride Cloudera Distribution of Hadoop 5.9’un (CDH 5.9) becerilerini kullanmasına yardımcı oluyor. Yönetilmesi oldukça kolay olan CDH 5.9, işletmelere hız kazandırarak aynı zamanda güvenlikten de ödün vermiyor. Veri güvenliği ve yönetimi için kapsamlı, entegre bir yaklaşıma sahip olan CDH 5.9, sınırsız veri potansiyelini açığa çıkarmak için gereken performansı sunuyor. Özellikle büyük ölçekli kritik görev uygulamalarını daima hazır ve çalışır halde tutmayı mümkün kılıyor.

Hadoop çözümleri Dell EMC’nin sunduğu, doğrulanmış yapılandırmalardan birine dayandırıldığında sadece kendini kanıtlamış bir Hadoop çözümü değil, 2009’dan bu yana büyük veriler için yenilikçi sunucu platformları sağlayan bir iş ortağının sunduğu özgüveni de sağlıyor.

Hadoop uygulamalarında lider olan Dell EMC, Hadoop kurumlar arasında yaygınlaştıkça liderliğini pekiştiriyor. Dell EMC’nin Hadoop çözümlerini daha yakından incelemek için Dell.com/Hadoop ya da EMC.com/BigData sayfasını ziyaret edebilirsiniz.