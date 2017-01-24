Deloitte dijitaldeki iddiasını yeni Hybris ekibi ile güçlendiriyor

Türkiye’de 30 yıldır faaliyetlerini sürdüren Deloitte, bünyesine kattığı Hybris ekibiyle dijital hizmetler ekibini büyütüyor. Hybris konusunda uzmanlığa sahip beş kişilik yeni ekip, Deloitte müşterilerine baştan sona e-ticaret hizmeti sunacak.

Denetim, vergi, danışmanlık, risk danışmanlığı ve finansal danışmanlık hizmetlerinde dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Deloitte, Dijital Teknoloji Uygulamaları alanındaki konumunu Türkiye’de güçlendirmeyi hedefliyor. Müşterilerine dijital strateji ve uygulamalar alanında çözümler sunan Deloitte Türkiye, bünyesine kattığı, Hybris konusunda uzmanlaşmış beş kişilik tecrübeli ekibi ile hizmetlerini genişleterek dijital alandaki iddiasını kuvvetlendirecek.

Deloitte Türkiye yeni Hybris ekibiyle, faaliyet alanı fark etmeksizin B2B ve B2C endüstrilerindeki müşterilerine tüm süreçleri kapsayan bir e-ticaret hizmeti sağlayacak.

Deloitte Türkiye Dijital Hizmetlerden Sorumlu Ortağı Hakan Göl konuyla ilgili olarak; “Deloitte tüm dünyada, iş modeli dönüşümü ve teknoloji uygulamalarındaki gücünü, dijital ajans kabiliyetleri ile birleştirerek ‘Deloitte Digital’ adı altında topluyor. Yurt dışında dünyanın önde gelen şirketlerine yenilikçi dijital çözümler sunan Deloitte’un bu alandaki engin deneyim ve birikimini, aynı ağın bir parçası olarak Türkiye’ye sunuyoruz. Deloitte Türkiye ailemize yeni katılan ve özellikle Hybris konusunda uzmanlığa sahip ekibimiz, e-ticaret yönetiminde müşterilerimize çeviklik ve esneklik kazandıracak çözümler üretme konusundaki iddiamızı güçlendiriyor” dedi.

Deloitte Türkiye Hybris ekibi:

Erdem İlhan

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında mezun olan Erdem İlhan, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı’nı 2007 tamamladı. İlhan, öncesinde TÜBİTAK’da Researcher (2004–2006), Alcatel-Lucent’de Lead Software Engineer (2006 – 2008), Acision’da Software Engineer & Software Architect (2008 – 2010), Backbase’de Senior Consultant & Solution Architect (2010 – 2012), Teknosa’da Web Development Manager (2012 – 2013), Kliksa’da Web Development Group Manager (2013 -2014) ve son olarak da 2014-2016 yılları arasında Bimsa’da E -Commerce Solutions Director olarak görev aldı. Erdem İlhan, Deloitte Türkiye Dijital Hizmetler ekibinde, ‘Senior Lead’ görevini yürütecek.

Belit Özharar Erol

Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında mezun olan Belit Özharar Erol, İstanbul Teknik Üniversitesi ‘Information Technologies in Design’ Yüksek Lisans Programı’nı 2007 yılında tamamladı. Erol daha önce 2005 – 2006 yılları arasında Hobim IT Services’de Software Specialist, Netaş’da Senior Business Analyst & Software Design Solutions Engineer (2007–2014), Intertech’te Senior Business Analyst (2014 – 2015) ve son olarak, 2015 – 2016 yılları arasında Bimsa’da Lead Business Analyst olarak görev aldı. Belit Özharar Erol, ‘Uzman’ unvanıyla Deloitte Türkiye Dijital Hizmetler Ekibi’nde görev alacak.

Ertan Gül

Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında mezun olan Ertan Gül, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı 2010 yılında tamamladı. Gül; Havelsan’da Software Test Engineer (2005-2010), Turkcell Teknoloji’de Senior Software Engineer (2011- 2012), Türk Telekom’da Service Test Lead (2012-2013), Ericson’da Test Automation Lead (2013-2014), Bimsa’da Hybris Solution Architect & QA Team Lead (2014-2016) olarak görev aldı. Ertan Gül, ‘Uzman’ unvanıyla Deloitte Türkiye Dijital Hizmetler Ekibi’ne katıldı.

İbrahim Ot

Doğu Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü’nden 2008 yılında mezun olan İbrahim Ot; öncesinde Villa Turizm’de Analyst Developer (2009 – 2011), Met Global’de Project & Business Analyst (2011 – 2012), Doğan Online DOL’da Business Analyst (2012 – 2013), Kliksa’da Analyst (2013 – 2014) olarak çalıştı. Son olarak 2014 – 2016 yılları arasında, Bimsa’da Business Analyst olarak görev alan Ot, ‘Müdür Yardımcısı’ unvanıyla Deloitte Türkiye Dijital Hizmetler Ekibi’nde çalışmalarını sürdürecek.

Can Demirtaş

Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2009 yılında mezun olan Can Demirtaş, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı 2011 yılında tamamladı. Demirtaş, profesyonel kariyerinde 2010 – 2014 yılları arasında Accenture’da, 2015 – 2016 yılları arasında Bimsa’da E- Commerce Solutions Consultant olarak görev aldı. Can Demirtaş, ‘Kıdemli Danışman’ unvanıyla Deloitte Türkiye Dijital Hizmetler Ekibi’nde kariyerine devam edecek.