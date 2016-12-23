Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, Avrasya Tüneli projesi kapsamında fiber güçlü LTE altyapısıyla kullanıcılara kesintisiz iletişim hizmeti sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Doany, “Türk Telekom kullanıcıları, mobil data ve ses iletişimindeki ayrıcalıklı konumlarını denizaltında da sürdürecek. Türk Telekom olarak dünyanın en iyi mühendislik projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli projesinin iletişim altyapısını sağlayacak olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Turkcell Şebeke Teknolojileri Grup Başkanı Gediz Sezgin de tünel inşaatının tamamlanmasının ardından Turkcell olarak uzun süredir yürüttükleri çalışmaları sonuçlandırdıklarını bildirdi. Sezgin, deniz seviyesinden 106 metre derine inen 5,4 kilometrelik Avrasya Tüneli’nde 4.5G hizmeti vereceklerini ifade etti.