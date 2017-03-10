Dijital dönüşüm, SAP Forum Ankara’da tartışıldı

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP’nin, bu yıl 11.sini düzenlediği geleneksel SAP Forum Ankara, kamu sektörü ve iş dünyasından yaklaşık 1300 kişiyi bir araya getirdi.



Dünyada ve Türkiye’de kurumların daha yalın, daha hızlı ve daha akıllı hizmetler üretebilmesini sağlayarak bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak bir dönüşüm yaşanıyor. “Dijital Dönüşüm” hayatımızın her alanında; BT altyapılarında, iş yapış modellerinde farklılaşma ve inovasyonu sağlıyor.

Dünyada 25’ten fazla sektörde faaliyet gösteren farklı ölçeklerdeki 345 binden fazla müşterisinin dijital dönüşümünde en yakın teknoloji ortağı olan, kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, Türkiye’nin dijital dönüşümünü SAP Forum Ankara’da masaya yatırdı. 9 Mart Perşembe günü, JW Marriott Hotel Ankara’da “Dijital Dönüşüm, Dijital Türkiye” teması ile gerçekleştirilen etkinlikte savunma, eğitim, enerji, ulaşım, sağlık sektörü başta olmak üzere kamu ve özel sektör yöneticileri bir araya geldi.

SAP Forum Ankara’da, yeni nesil dijital iş çözümleri, kurumsal kaynak planlama, kurumsal varlık yönetimi, Endüstri 4.0, büyük veri yönetimi, tedarik yönetimi, uygulama güvenliği, finansallar, bulut, e-ticaret ve analitik uygulamaları katılımcılara aktarıldı.

Sektöründe öncü kurumlar SAP Ankara Forum’da buluştu

SAP Forum Ankara; SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin, SAP Türkiye Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uğur Candan, SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal ve İzgören Akademi Eğitmeni Ahmet Şerif İzgören’in katıldığı açılış paneli ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal, SAP’nin Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkısını şöyle aktardı: ‘‘Dijital dönüşüm gelişen ve gelişmekte olan tüm ülkelerin gündeminde. GSMH’si yüksek, ekonomisi büyüme gösteren ülkelerin teknoloji yatırımları paralellik gösteriyor. Dünya ticaretinin %16’sı bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve çözümleri üzerinden gerçekleşiyor. Yine dünyada toplam istihdamın %6’sını bilgi ve iletişim teknolojilerinde çalışan uzmanlar oluşturuyor. Türkiye’de ise toplam ticaretin %3’ü, istihdamın ise %1’i bilgi ve iletişim teknolojilerinden geliyor. Türkiye, dinamik ekonomisi ve teknolojiye yatkın genç nüfusu ile büyük bir potansiyele sahip. SAP’nin bu anlamda ekosistemindeki 67’den fazla iş ortağı ile birlikte katkısı oldukça önemli. Dünya toplam ticaret hacminin %76’sı, dünyanın en değerli 100 markasının %98’i, Türkiye’nin en yüksek ihracatını yapan ilk 10 şirketin %80’i SAP ile yoluna devam ediyor. Türkiye’nin ihracatı giderek büyüyor. TİM verilerine göre 14 yılda ihracatımız 4.5 kat artmış durumda. İhracatta Türkiye’nin ilk 50 şirketinin 30’u, ilk 10 şirketin ise 8’i SAP kullanıyor. SAP olarak bu global ve yerel tecrübemizi kamunun dijital dönüşümüne öncelik etme hedefiyle kullanıyoruz. Güvenilir teknoloji iş ortağı olarak ülkemizin dijital dönüşümünde tüm kamu sektörünün yanındayız ’’.

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda kamunun rolü büyük.

Karal, dijital dönüşümün ülkelere verimlilik, rekabet avantajı ve gelişme gücü sağladığını belirtti. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda kamunun rolüne dikkat çeken Karal, kamunun örnek rol model ve itici güç olmasıyla Türkiye’deki dijital devrim hızlanacağını söyledi.

Panelde, Türkiye’yi bir bölgesel bilişim teknolojileri merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirten SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin; “Günümüz dünyasında dijital değişimin yarattığı etkiler göz ardı edilemez bir boyuta ulaştı. Tüm sektörlerin iş yapış şekillerini etkileyen bu dijital değişim, markaların, kurumların hatta ülkelerin kaçırmaması gereken bir fırsat. SAP Türkiye olarak ülkemizin dijital dönüşümünde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Teknopark İstanbul’daki SAP Geliştirme Merkezi’mizde 40 genç Türk mühendisimizle dünyaya teknoloji ihraç etmek için çalışıyoruz. Development Center’da geliştirdiğimiz SAP VORA çözümümüz SAP’nin global ürün listesine girdi. Türkiye, tüm dünya ülkeleri gibi Endüstri 4.0 devrimine odaklandı. STK’lar, özel sektör, kamu bu devrimi yakalamak için çalışıyor. Son 15 senede Ar-GE yatırımları 1.3 milyar TL’den 21 milyar TL’ye çıktı. Önemli bir büyüme olmasına rağmen dünyanın AR-GE’ye ayırdığı kaynaklar ile kıyasladığımızda halen sınırlı olan bu AR-GE yatırımlarımızı değer yaratacak inovasyonlara ve yazılım çözümlerine yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle SAP’nin sunduğu global standartlardaki kurumsal yazılımların ve iş uygulamalarının ülkemize getirilmesi ve bunun üzerine birlikte katma değerli çözümler geliştirilmesi dijital dönüşümü ivmelendirecek. Türkiye olgun pazarlar arasındaki köprü konumu ve genç nüfusu ile dijital dönüşüm için oldukça şanslı bir durumda yer alıyor. Gençlerin yetenek gelişimi ve yetişmiş iş gücünü hızlı bir şekilde iş hayatına katabilmek için eğitime odaklanıyor ve SAP Türkiye olarak 30’a yakın üniversite ile Üniversite İşbirliği Programı yürütüyoruz. Ayrıca hayal eden gençler ve üreten gençler yetiştirmek için kodlama eğitimlerinin ilkokul seviyesine inmesi gerektiğine inanıyoruz. UNCHR ile birlikte hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projemiz Mülteci Kod Haftası ile Türkiye’nin de dahil olduğu binlerce mülteciye kodlama eğitimi verdik. Projemiz bu yıl da devam edecek’’ dedi.

Oyunun kurallarını yazılım değiştirecek

Geçen sene 83 milyar TL olan bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarında yazılıma ayrılan payın %11 seviyesinde olduğunu belirten ve gelişmiş ülkelerde bu payın çok daha fazla olduğunu söyleyen Keskin, değer yaratmak için bu döngüyü kırmak gerektiğine dikkat çekti.

Açılış oturumunda söz alan SAP Türkiye Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uğur Candan, dünyadan başarılı dijital dönüşüm hikaye örneklerini paylaştı. Uğur Candan, Türkiye’de geliştirilen ve yürütülen, dünyaya örnek olan TÜPRAŞ projesinin ana hatlarını ise şöyle açıkladı: ‘‘Türkiye’de TÜPRAŞ ile yürüttüğümüz, dünyanın dört bir yanından pek çok kurumun ilgiyle takip ettiği proje, örnek bir dönüşüm hikayesi. Durma lüksü olmayan, 7 gün 24 saat çalışan bir merkezin maliyetini düşürüp, verimliliğini artırmak ancak ileri teknolojiler ile mümkün olabilirdi. SAP Türkiye olarak, 200 bin sensörden gelen veriyi analiz edip, 64 milyon satır veriyi okuyup, günde 28 milyon ton petrolün işlendiği 4 rafinerisi ile Avrupa’nın 7. büyüğü olan TÜPRAŞ ile örnek bir proje yürüttük. 2 yıllık veriyi 1000 ayrı öğrenen akıllı algoritmayı büyük veri üzerinde yarıştırarak kazananın kullanılmasıyla örnek bir verimlilik yarattık. Bu proje Teknopark İstanbul’daki SAP Geliştirme Merkezi’nde Türk mühendisler tarafından geliştirilen SAP VORA büyük veri çözümü kullanılarak hayata geçirildi. SAP Türkiye olarak ülkemizin dijital dönüşümünde önemli bir örnek oluşturan TÜPRAŞ projesinden gurur duyuyoruz’’.

Forumda gerçekleşen Dijital Dönüşüm Paneli’nde, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bilkent Holding ve Türk Traktör, SAP ile hayata geçirdikleri projeleri paylaştı.

Yılın SAP Projeleri Ödül Töreni’nde de yılın en iyi teknoloji projeleri ödüllendirildi.

Yılın Analitik Projesi Ödülü’nü Aselsan A.Ş Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan, SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin’nin elinden aldı. Yılın Kurumsal Dönüşüm Projesi Ödülü’nü Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Ahmet Yetik ve Yılın S/4Hana ile Dijital Dönüşüm Projesi Ödülü’nü Bilkent Holding adına Bilkent Holding Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Finansal Planlama Grup Başkanı Ergün Oktay Okur, SAP EMEA COO’su Gonzalo Benedit’in elinden aldı.