Dijital fabrikaların robotları üretimde verimliliği artırıyor

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile kişiselleştirilmiş ve daha akıllı ürünlerin üretilebildiğine dikkat çekti.

Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, imalat sanayisi alanında Avrasya’nın en büyük etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 9-12 Şubat tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Win Eurasia Metalworking Fuarı’nda yeni nesil otomasyon çözümleri ile büyük ilgi topladı. Robot teknolojilerinin üretim süreçlerindeki artan önemine dikkat çekmek amacıyla fuar kapsamında düzenlenen II. Robotik Forumu’nda, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, markanın e-F@ctory konseptini, bütünleşik otomasyon yapısı iQ Platform’u ve birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojilerini anlattı. Fuarda, Mitsubishi Electric’in 6 eksenli robotu tezgah besleme uygulamasıyla da dikkat çekti

Kişiselleştirilmiş ve daha akıllı ürünler üretilecek

Tüketici taleplerinin her geçen gün çeşitlenmesi ve kişiselleşmesiyle birlikte Dördüncü Sanayi Devrimi’ne geçildiğini belirten Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, sözlerine şöyle devam etti; “Sanayi 4.0, çok kısaca siber fizik sistemlerini kullanarak üretim süreçlerinin rehabilite edilmesi olarak değerlendirilebilir. Bu yeni endüstri evresiyle birlikte oldukça karmaşık ve çok daha akıllı ürünlerin üretilmeye başlanacağını düşünüyoruz. Makineler bugün çevrelerinde olup bitenleri anlayabiliyor ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim kurabiliyor. Bu sayede fabrikalardaki üretim hatlarının kişisel bazı ihtiyaçlara göre optimize edilmesiyle pazardaki rekabet koşullarına ayak uydurmak artık daha kolay hale geliyor. Mitsubishi Electric ise bu yeni endüstri evresine dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt veriyor.”

Türk sanayisi e-F@ctory konseptine yoğun ilgi gösteriyor

Mitsubishi Electric’in e-F@ctory konseptinin özellikle uzun üretim bantlarında hızlı üretim yapan fabrikalarda dikkat çektiğini söyleyen Tolga Bizel, “Üreticiler artık, fabrikalarının planlama bölümlerinde yapılan planlamanın, üretim bölümlerinde anında işlenmesi ve üretim süreçleri boyunca ortaya çıkan tepkilerin de planlama bölümü veya kaynak yönetimi bölümleri tarafından değerlendirilmesini bekliyor. Mitsubishi Electric ürünlerinin tamamı bu beklentileri karşılayabilecek kapasiteye ve özelliklere sahip. Bu noktada, Türk sanayisi hem hızlı hem de kalitesi ve verimliliği yüksek üretim gücünü daha da güçlendirmek amacıyla e-F@ctory konseptimize yoğun ilgi gösteriyor” diye konuştu.

Birbirleriyle konuşabilen robotlar kendilerini kontrol ediyor

e-F@ctory sayesinde, gelecekte adından daha sık söz ettirecek dijital fabrikaların bugünden inşa edilebileceğini belirten Bizel, sözlerini şöyle sürdürdü; “Mitsubishi Electric’in birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sayesinde robotlar artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli kontrol edebiliyor. e-F@ctory ile robotlar üretim hattındaki diğer ürünlerle de haberleşebiliyor. Bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazırlar.”

Tüm otomasyon bileşenleri bir arada çalışıyor ve haberleşiyor

e-F@ctory konseptinin oluşturulmasını sağlayan iQ Otomasyon Platformu’nun tüm önemli otomasyon bileşenlerini tek bir yapıda birleştiren nadir ürün ailelerinden biri olduğunun altını çizen Bizel, “iQ Platform, Mitsubishi Electric’in CNC (Bilgisayarlı Sayısal Kontrol), Motion (Hareket), Robot, PLC ve Proses uygulamaları olmak üzere tüm otomasyon disiplinlerini bir araya getirerek aynı anda çalışabilmelerini ve herhangi bir haberleşme kanalı kurmadan birbirleriyle konuşabilmelerini sağlıyor. Tüm otomasyon yaşam döngüsünde oluşturabileceği maliyetleri ve mühendislik zamanlarını azaltıp üretkenliği artıran ve sahadaki bilgiye ulaşımı kolaylaştıran Mitsubishi Electric iQ Platform, bu sayede ilk yatırım sırasındaki giderleri (TCO: Toplam sahip olma maliyeti) minimize ediyor. iQ Platform ile iki veya daha fazla robot dar bir hücre içerisinde birbirlerine temas etmeden çalışabiliyor ve birbirleriyle senkron olarak hareket edebiliyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Çarpışmadan çalışabilen akıllı robotlar

Robotların mekanik yapısının yanı sıra kullanılan motorların ve aktarmaların hassasiyetinin de performansı etkilediğini ifade eden Bizel, Mitsubishi Electric’in 6 eksenli endüstriyel robotlarıyla ilgili şu bilgileri aktardı; “Mitsubishi Electric’in robot kontrol ünitesi; hareket kontrolünün esnekliğini, sistemin hızını, doğruluğunu ve hassasiyetini sağlıyor. Ayrıca esneme fonksiyonları ile robot kolu bir çeşit yay görevi görerek kuvvete göre esniyor. İleri uygulamalar için Mitsubishi Electric robotlarına konveyör (taşıma bandı) ve ürün izleme, kuvvet kontrolü ve görme özellikleri kolaylıkla entegre edilebiliyor. “Sensörsüz Çarpışma Kontrolü” özelliği, robotun manuel ya da otomatik modda herhangi bir engele temas ettiğini tespit edebiliyor ve bu sayede çarpışmalardan kaynaklanabilecek hasar önlenebiliyor.”

İnsan kolu hareketlerini taklit eden robot teknolojisi

Mitsubishi Electric’in RV-F serisi son derece dinamik 6 eksenli robotunun, insan kolu hareketini taklit edebilmesi ve 0,32 saniyelik döngü süreleri sayesinde çok yüksek hızlı sistemlerde kullanılarak verimliliği artırdığını söyleyen Bizel, “Dinamik yapısıyla esnek figürleri bile kolayca yapabilen 6 eksenli endüstriyel robotun çift kol yapısı, sadece hareket özgürlüğü açısından artı değer sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda daha fazla kararlılık ve çok yönlülük sunuyor. RV-F serisi için çok dar alanlarda çalışmak hiç zor olmadığı gibi robotların duvar veya tavana monte edilmesi de sorun oluşturmuyor. Modele bağlı olarak 504 ila 1.503 milimetre aralığında yer alan Mitsubishi Electric robotlar, 2’den 20 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip” diyerek sözlerini tamamladı.