Dijital hijyene önem vermemek verileri riske atıyor

Akıllı telefonlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda sakladığımız bilgilerin giderek artması karşısında yazılımları yönetmeye, güncellemeye veya kullanmadıklarımızı silmeye, yani dijital hijyene önem vermeyişimiz riskli durumlara davetiye çıkarıyor. Kaspersky Lab’ın Türkiye’yi de kapsayan yeni araştırması, kullanıcıların cihazlarında barındırdıkları uygulamaların yönetilmesine yönelik tutumlarının, bilgisayarlar ve tabletler üzerindeki hassas verileri güvenlik tehditlerine karşı bilhassa savunmasız hale getirdiğini ortaya koyuyor.



Araştırma, kullanıcıların cihazlarında bulundurdukları içeriği kontrol altında tutmama eğiliminde olduklarını gösteriyor. Türkiye’de insanların yarısından çoğu bilgisayarlarındaki ve tabletlerindeki içeriği düzenli olarak gözden geçirirken, bunu akıllı telefonları için yapanların oranı %74 olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bunun asıl nedeni, akıllı telefonların bilgisayarlardan ve tabletlerden daha az belleğe sahip olması. Kullanıcıların %34‘ü akıllı telefonlarında depolama alanının olmaması nedeniyle uygulama silerken, bilgisayarları için bunu yapanların oranı sadece %15.

Kullanıcıların %23‘ü en son ne zaman bilgisayarlarından bir uygulama kaldırdıklarını hatırlamazken, bu rakam akıllı telefonlar için %8‘e iniyor. Bu durumda kullanıcıların bilgisayarlarındaki uygulamaların üçte biri asla kullanılmayarak sabit diskte gereksizce yer kaplıyor ve potansiyel olarak arka planda çalışarak hassas bilgileri risk altına sokuyor.

Hassas verileri saklayan cihazların muhafaza edilmesi konusuna da bir o kadar hassasiyet göstermek gerekiyor. Ancak araştırma sonuçlarına göre cihazlar bu konuda eşit muamele görmüyor. Kullanıcıların %69‘u akıllı telefonlarındaki uygulamaları güncellemeler yayınlanır yayınlanmaz güncelliyor ve böylece güncel güvenlik yamalarından faydalanabiliyor. Buna karşılık, kullanıcıların tablet ve bilgisayarlardaki uygulamaları güncelleme olasılıkları daha düşük. Yalnızca %53’ü tabletlerindeki ve %48’i bilgisayarlarındaki uygulamaları ilk fırsatta güncelliyor.

Bu davranışın bir sonucu olarak, kullanıcılar cihazlarında (özellikle bilgisayarlarında) biriken dijital yığıntı sebebiyle birtakım sorunlara davetiye çıkarıyor. Kaspersky Lab’ın istatistikleri, kullanıcıların kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma ihtimalinin diğer cihazlarına kıyasla bilgisayarlarında daha yüksek olduğunu gösteriyor (Bilgisayarlarda %33, akıllı telefonlarda %20). Araştırma sonuçları endişe verici bir çelişkiyi de oraya çıkarıyor. Kullanıcıların bilgisayarlarındaki riskli davranışlarına ve bu cihazlara zararlı yazılımların bulaşma ihtimalinin daha yüksek olmasına rağmen, araştırmaya katılan kullanıcıların büyük çoğunluğu hala verilerini saklamak için en güvenli yer olarak bilgisayarlarını görüyor.

Kaspersky Lab Tüketici İşleri Başkanı Andrei Mochola, “Her gün kullandığımız dijital cihazlar, yanlış ellere düşmesini istemeyeceğimiz, cihaz çökmesi veya kötü amaçlı yazılım bulaşması nedeniyle kaybedilebilen değerli verileri depoluyor. Kullanıcılar bu risklerden kaçınmak için evlerinde bulunan tüm cihazlardaki uygulamaları yönetmek, temizlemek ve güncellemek için harekete geçmelidir. Fiziksel dünyada olduğu gibi dijital dünyada da bakıma özen göstermek öncelikli bir konu olmalıdır, özellikle bilgisayar korsanlarından korunmak için.” diyor.

Dijital aygıtları güvende tutmak için kullanıcıların aşağıdaki “dijital hijyen” adımlarını izlemeleri öneriliyor: