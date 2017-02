Dijital iş alanları hızla yaygınlaşıyor

VMware tarafından EMEA bölgesindeki 1.200 işletme ve BT yöneticisi ile yapılan araştırmaya göre, dijital iş alanları sayesinde işletmelerin yüzde 57’si mobil iş güçlerinin verimliliğini, yüzde 54’ü kullanıcı memnuniyetini, yüzde 47’si ise cihazların ve uygulamalarının güvenliğini arttırdı.

Bulut altyapısı ve ticari mobilite alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden VMware, Inc. (NYSE: VMW), tarafından yayınlanan “VMware State of the Digital Workspace” raporuna göre, dijital çalışma alanı konusunda başarılı adımlar atan EMEA bölgesindeki işletmelerin yüzde 51’i daha hızlı gelir akışı yarattı. 1.200 işletme ve BT yöneticisi ile yapılan araştırmaya göre, ayrıca dijital alanlarını dönüştürenlerin yüzde 57’si mobil iş güçlerinin verimliliğini, yüzde 54’ü kullanıcı memnuniyetini, yüzde 47’si ise cihazların ve uygulamalarının güvenliğini arttırdıklarını belirtti.

Katılımcıların yüzde 49 ile yaklaşık yarısı ise dijital çalışma alanı ile ilgili başarılı çalışmaları ardından toplam yönetim maliyetlerinde iyileşme görürken yüzde 52’si toplam maliyetlerde iyileşme gördü. Yatırımların geri dönüşünde ise bazı faktörlerin bir araya gelmesi etkin rol oynadı. Bu faktörlerden başlıcaları: Uygulamaların daha hızlı yayına alınması (yüzde 34), masaüstü ve mobil cihazlarda güvenliğini arttırılması (yüzde 29) ve son kullanıcı tarafında verimliliğin artışı (yüzde 28).

VMware EMEA Son Kullanıcı Bilişim Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ian Evans konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2017 yılına girerken endüstri, kurumsal mobilite alanında yeni bir safhaya doğru ilerliyor. Bu yeni safhada, iş yerleri artık son kullanıcılar için sundukları tüm kaynak ve uygulamalara, tüm bağlantılı cihazlardan erişim imkanı sağlamak zorunda. Yayınladığımız bu rapor, iş ve BT liderlerinin dijital çalışma alanlarının kurumlara sağladığı faydayı kabul ettiğini gözler önüne sermiştir. VMware’in dijital çalışma alanı çözümü VMware Workspace™ ONE™, tüm endüstrilerdeki müşterilerin dijital dönüşümlerine yardımcı olan basit ve güvenli bir platformdur.”

Dijital dönüşüm çoğu kurum için öncelikler arasında yer aldığından, dijital çalışma alanlarının sunduğu potansiyel ile iş dünyasının geçen yıl başardığı çalışmalar arasından da çok büyük bir fark ortaya çıkmadı. Ancak buna rağmen iş liderleri dijital çalışma alanları ile ilgili uygulamaları etkileyen bazı faktörlerle karşılaşıyor. EMEA bölgesinde dijital çalışma alanlarının yaygınlaşması önündeki en büyük bariyerler; güvenlik endişeleri (yüzde 43), bütçe sorunları (yüzde 38) ve bu alanda kalifiye eleman eksikliği (yüzde 25).

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 46 ile yaklaşık yarısı, dijital çalışma alanlarını uyumluluk ve güvenlik risklerine karşı bir çözüm olarak görüyor. Güvenlik ve uyumluluk araçları dışında EMEA bölgesindeki önde gelen teknoloji liderleri, mobil cihaz yönetim yazılımlarını (yüzde 38) ve çalışma alanı yönetim yazılımlarını (yüzde 35), dijital çalışma alanları için gerekli bileşenler olarak görüyor. Kimlik yönetim yazılımları da yüzde 37 ile listede üst sıralarda yer alan diğer gerekli bileşen olarak öne çıkıyor.

Essilor France’in Pazarlama ve Satış Müdürü Julien Zamora açıklamasında, “Mobilite, ticari süreçleri dönüştürmemizi mümkün hale getirdi. Ekiplerimiz hareket halinde iken çalışabilecekleri araçlara sahip olduğundan artık ofiste daha az zaman harcıyor. Bu uzaktan erişim, çalışan verimliliğini arttırırken bizi de pazarda inovatif lider konumuna getirdi.” dedi.

Deutsche Bahn AG’den Çalışma Alanı Altyapı Yönetim Servisleri Müdürü Kai Löebig ise şunları söyledi: “Mobilite çözümlerini kullanarak operasyonel maliyetlerimizi uygulama başına yüzde 75 azalttık. Bizim ve müşterilerimiz için bu, çok büyük bir maliyet tasarrufu demek. Kullanıcı arızalarını da ayda 2.100’den 210’a kadar düşürdük. Bu da bu alanda 10 kat iyileşme anlamına geliyor. Bu sayede BT ekipleri destek için daha az zaman harcıyor, inovasyona daha fazla zaman ayırabiliyor.”