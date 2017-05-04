Dijital müşterinin deneyim beklentileri açıklandı

5. Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi 3 Mayıs’ta Hilton Bosphorus’ta sektör profesyonellerini buluşturdu. 500’ün üzerinde konuğu ağırlayan zirvede başta çok kanallı müşteri deneyiminde yaşanan dijital dönüşüm, perakendede müşterinin dijital yolculuğu, Endüstri 4.0’dan Müşteri Hizmetleri 4.0’a geçiş, yapay zekanın müşteri hizmetlerindeki kullanımı, ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun müşteri iletişime etkisi gibi gündemin sıcak konuları tartışıldı.

Müşteri Hizmetleri sektörünün gündemini, ihtiyaç ve mevcut faaliyetlerini en doğru şekilde tespit ederek sektörle ilgili konuları ve ilgili kişileri bir araya getirmeyi misyon edinen Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi, Turkcell Global Bilgi ana sponsorluğunda Nice Medya tarafından 5. kez gerçekleştirildi.

Zirvede her kanaldan chat, görüntülü görüşme, yapay zekanın müşteri deneyimine özel uygulamaları, kişisel verilerin korunmasına bağlı güvenlik unsurları, müşteri memnuniyeti araçları, sosyal medyada satış entegrasyonları, bulut çözümler ve offline-online mağazacılık entegrasyonları gibi teknolojik çözümler, sektörel uygulamalarıyla birlikte katılımcılara aktarıldı. Markalar ayrıca kişiselleşirilmiş müşteri deneyimi yaratmanın önemini, tahsilatta dijital müşteri deneyimi, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi yaratmada ve müşteriyi tanımada kullanılan analiz teknikleri, dijital müşteriyi dijital ölçümlemenin gerekliliğini ve müşteri deneyimine yenilikçi yaklaşımlarını sergiledi

5 farklı panelde, 22 oturumda 49 farklı konuşmacının katılımıyla başta Perakende, Sigorta ve Bankacılık sektörleri olmak üzere Otomotiv, E- Ticaret, Sağlık, Gıda, Enerji ve Müşteri Deneyimi Kreatif Ajansları sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve markaların temsilcilerinin sunumları ilgiyle takip edildi.