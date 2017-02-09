Dijital reklam büyüyor

Reklam sektörünün itici gücü olan dijital reklamcılık 2011 yılından beri çift haneli rakamlar ile büyümeye devam ediyor.

Türkiye’nin son 15 yılda ortalama büyüme oranı 3,3 iken bu oran dijital reklamcılığı da içine alan reklam sektöründe yüzde 8,3 olarak gözleniyor.2016 yılının ilk yarısında yüzde 20 büyüme ile 927,6 Milyon TL’lik gelir elde eden dijital sektörünün gelişen internet teknolojileri ile büyümesini sürdüreceği düşünülüyor. IAB (Interactive AdvertisingBureau) Türkiye’nin, IPSOS ve Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yürütülmüş, Kariyer.net tarafından desteklenmiş “Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması ”dijitalin ekonomide yerinin önemini bir kez daha gösterdi. Araştırmaya göre dijital reklama yatırılan her 1 TL ile milli gelire 17,2 TL yansıma gözleniyor.

Çalışan nüfusun ortalamasına bakıldığında 87 sektör arasında 9. sektör olarak karşımıza çıkan Reklam ve Pazar Araştırmacılığı Sektörü çalışanları ücretli çalışan nüfus ortalamasından 2,9 kat daha fazla gelir üretiyor. Sektörün milli gelire doğrudan katkısı ise 15,1 milyar TL olarak gözleniyor. IAB Türkiye Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması modelleme verilerine göre dijital reklam yatırımları 2015 yılında ekonomiye doğrudan veya dolaylı 27,5 milyar TL kaktı sağlarken 1,26 milyon kişilik istihdam yaratıyor.27,6 milyon iş gücünün 3,9 milyonunun medya yatırımları büyüklüğüyle desteklendiğini ortaya koyuyor. Yine araştırma ile dijital reklamın yüzde 1 büyümesi ile milli gelirin 450 milyon TL artış göstereceği görüldü.