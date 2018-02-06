Dijital yaşamdaki sınırların aşılması Sevgililer Günü’nü riske atıyor

İlişkiler ilerlemeye başladığında dijital yaşantımızın bireyselliği azalıyor ve internetteki kişisel sınırlar ortadan kalkıyor. Bu da gizliliğimizi tehlikeye atabiliyor.

Kaspersky Lab ve Toluna tarafından yapılan global araştırmada, insanların büyük çoğunluğu yaşadıkları ilişkilerin, gizliliklerinden çok daha önemli olduğunu belirtse de mutsuz eşlerin internet üzerindeki gizlilik konusunda endişe yarattığı ve belli sınırları kaldırmanın genellikle tartışmalara neden olduğu ortaya çıktı.

Günlük hayatımızın internette yapılan işlemlere ve dijital cihazlara bu denli bağlı olmasıyla gizlilik ve şeffaflığın ilişkilerdeki rolü de değişiyor. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de her on kişiden yaklaşık sekizi (%77) çiftlerin hem normal hayatta hem de internet üzerinde kendilerine özel alanları olması gerektiğine inanıyor. İlişkilerine gizliliklerinden daha çok önem verenlerin oranı ise %78. Türkiye’de çiftlerin yarısından fazlası (%68) cihazlarının PIN kodlarını ve parolalarını birbiriyle paylaşırken, yaklaşık üçte biri ise (%36) eşlerinin cihazını kendi parmak izleriyle açabiliyor.

Dijital yaşantılarımızı açıkça paylaştığımızda, dijital dünyada bıraktığımız izleri, iyi ya da kötü tüm sırları da açığa çıkarmış oluyoruz. Türkiye’de ankete katılan internet kullanıcılarının %39’u eşlerinin internette neler yaptıklarını gizlice izlediğini belirtti. Bu oran, ilişkilerinin durumunun belirsiz olduğunu ve birlikte bir gelecek kurabileceklerinden emin olmadıklarını belirten kişilerde %64’e yükseliyor. Mutsuz bir ilişki yaşayanlar özel hayatlarının eşlerinin tehdidi altında (%32’si kabul ediyor) olduğunu hissederken, ilişkilerinden memnun olanlarda ise bu his (%18’i kabul ediyor) çok daha düşük seviyede.

Mutsuz eşler yaptıkları bazı şeyleri kendilerine saklamaya daha çok (%81’i kabul ediyor. Mutlu ilişki yaşayanlarda bu oran %67) yöneliyor. Eşlerin birbirinden sakladığı şeylerin başında başkalarına gönderdikleri mesajların içerikleri, para harcadıkları yerler, bazı kişisel dosyalar ve ziyaret ettikleri websiteleri geliyor. İnternet aktivitelerinin gizliliği eşlerin arasında tartışmalar yaşanmasına da neden olabiliyor. Türkiye’de kullanıcıların üçte biri (%32) paylaşmak istemedikleri bir şeyi gördüğü için eşiyle tartıştığını belirtiyor.

Kaspersky Lab Tüketici İş Birimi Lideri Andrei Mochola, “İlişkiler başladığında, internetteki özel hayatın sınırları da ortadan kalkmaya başlıyor. Ne kadar insan, çevrimiçi hayatında yaptıklarını eşlerinin de bilmesine kendisini hazır hissediyor? Eşler birbirlerinin cihazlarını kullanıp, sevdiklerinin neler yaptığını gizlice izledikçe özel hayat diye bir şey de kalmıyor. Bu durum, Sevgililer Günü veya doğum günleri için yapılacak sürprizleri de bozabiliyor ve insanların bazı şeyleri eşlerinden saklamasını da engelliyor. Şeffaf ve dürüst bir ilişki ile dijital yaşantının gizliliğini korumak arasında doğru dengeyi bulmak çok önemli. Eşinizle açıkça konuşmak ve belli sınırlar belirlemek iyi bir başlangıç olabilir. Bu sınırları Kaspersky Lab ürünlerinin gizlilik özellikleriyle de destekleyebilirsiniz” dedi.

Aşk ve gizliliğin birlikte yürümesi mümkün. Çevrimiçi dünyanızı eşinize tamamen açarak da dijital hayatınızı birkaç basit adımla koruma altına alabilirsiniz.

Kaspersky Total Security’de yer alan File Shredder özelliği sırlarınızı güvende tutmak için dosyalarınızı kurtarılamayacak şekilde kalıcı olarak siler. Privacy Protection özelliği Android cihazınıza gelen mesajları ve aramaları gizleyebilir. Ziyaret ettiğiniz websitelerinin görülmesini engellemek için ise Privacy Cleaner özelliği tarayıcı geçmişinizi siler ve Windows sistemindeki tüm aktivitelerinizin izlerini ortadan kaldırır.

Private Browsing özelliği websitelerinin sizi takip etmesini ve veri toplamasını engeller. Ayrıca ilgili reklamların görünmesini de önleyerek Sevgililer Günü hediyenizin ve planlarınızın sürprizinin bozulmamasını sağlar. Hesaplarınızı korumak için güçlü bir parolanın yerini hiçbir şey tutamaz. Bu durum özellikle parolalarınızı eşinizle paylaşmak zorundaysanız daha da önemli hale gelir çünkü böylece parolaların yanlış ellere geçme riski de artmış olur. Kaspersky Password Manager yalnızca güçlü parolalar üretmekle kalmaz, bu parolaları ve hesaplarınızı da güvende tutar.