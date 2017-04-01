Dijitalde giden gelmiyor, acep nedendir?

Türkiye, sosyal medyadan alışık olduğu yasaklar ve engellerde yeni bir evreye geçti: Artık dünyanın tüm nimetlerini kullandığı “dijital ekonomi” de Türkiye’de kısıtlamalarla tanıştı. Dünya finans sektörünün en yenilikçi servisi PayPal, 10 aydır yok. Dünyanın turizme açılma noktası haline gelen Booking.com Türkiye’deki kullanıcılara kapalı. Paylaşım ekonomisi denilince akla gelen ilk iki isim olan Uber ve Airbnb ise Türkiye’de vergi kıskasınca yaşam savaşı veriyor. Yerli yabancı tüm oyuncular yasalara uymalı ama “Türkiye’nin dijital izolasyonu” nedeniyle hem tüketici hem ekonomi, dünyanın fırsatını kaçırıyor.

BookIng.com: Türkiye’dekilere yasak, VPN hariç

Online otel rezervasyon sitesi Booking.com, dünya çapında 26 ülkede faaliyette. 1.2 milyon konaklama tesisini barındıran sitede Türkiye’den 15 bine yakın tesis var(dı!). Booking. com’un sahibi olan Priceline, 2016’da 69 milyar dolarlık rezervasyon yapıp, değerini 88 milyar dolara çıkardı. “Bulunduğunuz ülkeden Türkiye’deki tesisler için rezervasyon yapmak şu an ne yazık ki mümkün değildir” uyarısıyla açılan sitede, Türkiye otelleri şu anda sadece yurtdışındakilere açık. Türkiye’deki otellere rezervasyon yaptırmak isteyenler, VPN uygulamaları ile bu işlemleri yapabiliyor.

Paypal: 10 ay geçti, ne gelen var ne giden!

Yurtdışına para transferi denilince ilk akla gelen uluslararası ödeme sistemleri şirketi PayPal, 6 Haziran 2016’dan bu yana Türkiye’de yok. Sebebi ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) lisans alamaması. 200’den fazla ülkede 100’den fazla para birimi ile para gönderip, almaya devam eden PayPal’ın değeri tam 53 milyar dolar. 2016’da 102 milyar doları mobil olmak üzere toplam 354 milyar dolarlık para transferine aracılık eden şirket, 10 aydır BDDK’den gerekli izinleri alarak, Türkiye’ye tekrar girmeye çalışıyor.

Uber: Para cezası kesildi, araçları bağlandı

60 ülkede 500’den fazla şehirde hizmet veren özel araç çağırma uygulaması Uber, 24 Haziran 2014 tarihinden itibaren Türkiye’de de faaliyette. İstanbul’da 2 bini aşkın kayıtlı sürücüsüyle çalışan Uber’e, 2016 yılının Aralık ayında bu yana çeşitli defalar Türkiye’de korsan taksicilik yaptığı iddiasıyla para cezaları kesiliyor. Geçen yıl aldığı 7 milyar dolarlık yatırımla toplam değerini 70 milyar dolara çıkan şirket, 5.5 milyar dolara ulaşan geliri ile bu yıl için da ABD’de halka arza hazırlanıyor.

AIrbnb: Anlaşılan… Eli kulağında…

Paylaşım temelli ev/oda kiralama sitesi olan Airbnb de Türkiye’de Maliye’nin kıskacında olan bir diğer teknoloji girişimi. Hatta Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜ- ROB) gibi turizm sektörünün sözcülerinden son dönemde yapılan açıklamalardan, Booking. com’dan sonra sıranın Airbnb’ye de geleceği anlaşılıyor. Türkiye dahil 191’den fazla ülkeden 65 bin şehirde kiralama ve rezervasyon hizmeti veren girişimin değeri 31 milyar doları aşmış durumda. Airbnb’nin konaklama servisiyle yapılan rezervasyonların değeri ise 2016’da 12 milyar doları geçmiş. (Cumhuriyet)