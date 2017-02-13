“Dijitalleşmenin etkileri en çok sağlık, bankacılık ve eğitimde görülüyor”

Güney Asya bölgesinin en önemli bilişim teknolojileri fuarı Convergence India 8-10 Şubat tarihleri arasında Hindistan’da düzenlendi. Bu yıl 25. kez düzenlenen Convergence India 30’dan fazla ülkeden 20 bin ziyaretçi ve 500 katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar telekomünikasyon ve bilişim alanının en iyileri olan 130 yöneticiden sektörün durumunu ve geleceğini dinleme şansı elde ettiler. Fuarda, internet teknolojileri, telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojileri konusunda ürün, hizmet ve çözümleri tanıtıldı. Bölgenin telekomünikasyon sektörü liderlerinin buluştuğu fuarda, Defne Telekomünikasyon Genel Müdürü Oğuz Haliloğlu, ‘’Dijitalleşme ve Mobil Çağda Geleceğin Yaşam Tarzı” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Haliloğlu katılımcılara sağlık, bankacılık ve eğitim sektörü vasıtasıyla dijitalleşmenin insan yaşamındaki olumlu etkileri, gerçek zamanlı veri analizi ve tahmini ile yeni servislerdeki yaratıcı gelişmeler, günlük yaşamda dijitalleşmenin artmasıyla elde edilen faydalar konularında bilgiler verdi.

Paneldeki konuşmasında dijitalleşmenin insan yaşamına önemli ölçüde katkı sağladığını belirten Haliloğlu, bunun etkilerinin en çok sağlık, bankacılık ve eğitim sektöründe kendisini gösterdiğini vurguladı ve bu alanlarda inovasyonların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Haliloğlu, ‘’Dijitalleşme artan bir hızla hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Günlük yaşamımızdan iş yapış şekillerimize kadar birçok alanda dijitalleşmenin hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını görüyoruz. Dijitalleşmenin pozitif etkilerini özellikle sağlık, bankacılık ve eğitim gibi hizmet sektörlerinde daha yakından görebiliyoruz. Sağlık sektöründeki dijitalleşmenin bir sonucu olarak özellikle dijital kayıt sistemleri gelişiyor. Bu sistemlerin gelişmesi ile organizasyonlar arası veri transferleri kolaylaşırken bunun sonucunda verimlilik ve güvenlikte artış sağlanıyor.’’ dedi.

Dijitalleşmenin en çok etkilediği sektörlerden bir diğerinin de bankacılık sektörü olduğunu söyleyen Haliloğlu, ’’Bankacılık sektörü dijitalleşme ile daha da gelişecek. Bizim gibi bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların görevi sektörün operasyonel verimliliğini arttıracak rekabetçi çözümler üretmektir. Bu çözümler ile bankacılık sektörü düşük maliyetler ile yüksek katma değerli ve kullanımı oldukça kolay hizmetler ile müşterilerine hizmet edebiliyor.’’ dedi.

Eğitimin dijitalleşmesi toplumun dijitalleşmesi demek

Dijital kültürün yaygınlaşması için eğitim faaliyetlerinin dijitale uyarlanmış olmasının öncelikli adım olacağını belirten Oğuz Haliloğlu, ’’Dijital, her yaştan ve statüden insanın günlük hayattaki rutini olan öğrenme ve eğitimin şeklini değiştirdi. Dijitalleşme ile değişmeye başlayan öğrenme ve eğitim şekillerimiz de hem kolaylaşmaya hem de daha verimli hale gelmeye başladı. Dijitalleşme ile bilgiye ve eğitime erişim kolaylaşırken bu durumun bir diğer faydası da fırsat eşitliği olarak karşımıza çıkıyor. Dilediğimiz yerden istediğimiz eğitime ulaşmamız kolaylaşıyor. Toplumun dijitalleşmesinin yolu eğitimden geçiyor. Bu konuda bizim gibi şirketlere de büyük görevler düşüyor’’ diyerek sözlerine son verdi.