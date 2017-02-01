Dikkatsizlik yarışmalarda da kaybettiriyor

TRT 1’de yayınlanan Altın Petek Bilgi Yarışması’nda dikkatsizlik, yarışmadan daha ilk soruda elenmeye neden olabiliyor. Bazı yarışmacılar da düşünmeden hızlı cevap vererek, bazıları da doğru bildiği yanlışlar yüzünden yarışmadan eleniyorlar. Yayınlanan bölümde de benzer bir durum yaşandı.

NAZAR BONCUĞU KAÇ RENK?

Yarışmacılardan Mustafa Çoban, “Nazar boncukları genellikle kaç farklı renkten oluşur?” sorusunda bronz joker ile 3 cevabını, sonra da 4 cevabını vererek bildi.

AYIN DÜNYANIN ETRAFINDAKİ TAM TURU

Üçüncü soruda ise, ‘güneş – dünya – ay’ anahtar kelimelerinde ‘ay’ı seçen Çoban, “Ayın dünya etrafındaki bir tam turu hangi zaman dilimini oluşturur?” sorusunda çok fazla düşünmeden cevap verdi. ‘Ay’ yerine ‘gün’ cevabını vermesi elenmesine neden oldu.

ÖFKEDEN GÖZLER NASIL OLUR?

Yazılım firmasında çalışan Uğur İsmail Tarhan, ilk soruda elendi. “Öfkeden gözleri parlamış bir kişinin bakışlarını anlatmak için hangi ifade kullanılır?” sorusuna ‘çakmak çakmak’ yerine hızlıca ‘patlak patlak’ cevabını verince elendi.

MANKEN YÜRÜYÜŞÜNÜN ADI

Yarışmaya İstanbul’dan katılan emekli asker Ramazan Esen, ikinci soruda “gösteriş” anahtar kelimesini tercih etti. “Mankenlerin sergiledikleri kıyafetlerin gösterişi ve görkemini arttırmak için yaptıkları etkileyici yürüyüşe ne ad verilir?” sorusunda cevabı bilmediğini açıklayan yarışmacı, ‘ördek yürüyüşü’nün kendine yakın geldiğini söyledi ve cevap hakkını bu şekilde kullandı. ‘Kedi yürüyüşü’nü bilemeyen Esen, yarışmayı ödülsüz tamamladı.