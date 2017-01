Dota 2’nin en iyileri belirleniyor

Türkiye’nin en iyi DOTA 2 oyuncularını buluşturan Red Bull Son Şampiyon turnuvası için geri sayım başladı. Red Bull’un düzenlediği ve 250 takımın mücadele edeceği turnuvanın galibi ile Elektronik Spor Ligi’nin birincisini karşı karşıya getirecek turnuva 5 Şubat 2017 tarihinde Zorlu PSM Drama sahnesinde gerçekleşecek. Red Bull Son Şampiyonu eleme turnuvası için kayıtlar 22 Ocak tarihinden itibaren RedBull.com adresinden gerçekleştirilebilir. “Son Şampiyon”u belirleyecek turnuva, 5 Şubat Pazar günü RedBull.com’dan da canlı yayınlanacak.

E-sporun yükselen oyunlarından Dota 2’nin en iyilerini bir araya getiren Red Bull Son Şampiyon, 5 Şubat 2017 Pazar günü Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde gerçekleşecek. Elektronik Spor Ligi ve Red Bull Son Şampiyon eleme turnuvasının kazananlarını bir araya getirecek mücadelenin sonunda “Son Şampiyon” belli olacak. Elektronik sporun önemli mücadelelerinden biri olan turnuvayı oyun severler, RedBull.com üzerinden canlı izleyebilecek. oyun 250 takımın katılacağı ve ESL birincisine rakip olmak için mücadele edecekleri eleme turnuvasının kayıtları 22 Ocak tarihinde başlıyor. 250 takımın katılacağı eleme turnuvasının kayıtları, RedBull.com adresinden yapılacak.

2015 yılında düzenlenen Red Bull Son Şampiyon’un galibi, We Make the Future olmuştu. We Make the Future, rakibi Ascendant 3-0 mağlup etmişti.

Red Bull son şampiyon



Red Bull Son Şampiyon, Türkiye’nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek. Elektronik Spor Ligi Türkiye Şampiyonu olan takım, finalde yer almaya hak kazanacak. İkinci finalisti ise Red Bull Son Şampiyonun online eleme turnuvası belirleyecek. 22 Ocak’ta kayıtların başlayacağı turnuvayı kazanan, finalde zorlu rakipleri ile karşılaşacak. 5 Şubat Pazar günü iki finalist takım, “Son Şampiyon” olmak için sahneye çıkacak.

Dota 2 nedir?



Dota 2 adını, gerçek zamanlı strateji oyunu olan Warcraft 3 modu olan Defense of the Ancients’tan almaktadır. 5’er kişiden oluşan 2 takım, birbirini alt edip karşı takımın üssünü yok etmeye çalışır. Bir çok gerçek zamanlı strateji oyununun aksine, Dota’da her bir oyuncu tek bir karakteri kontrol eder, Oyuncular topladığı altınlarla seviye atlayarak güçlenir.