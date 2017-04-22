Dünya Günü’nde yaklaşık 1,6 milyon insan Facebook’ta

Facebook, 2016 yılında global çapta 6 milyon insanın Dünya Günü’nden bahsetmesi ile bu özel günün Facebook’ta en çok konuşulan konu olduğunu açıkladı. Facebook, 2018 yılında elektrik kaynağının en az yüzde 50’sinin temiz ve yenilenebilir enerjiden oluşmasını hedeflediğini belirtti.

Facebook, bu yıl Dünya Günü’nü kamera filtreleri ve temalarla kutlarken konuyla ilgili veriler de açıkladı:

Yaklaşık 1,6 milyon insan bir Facebook Etkinliği üzerinden Dünya Günü’ne yönelik faaliyetlerde yer almayı planlıyor

1 milyondan fazla insan Dünya Günü ile ilgili gruplara üye

İnsanlar, bu ay Dünya Günü ile ilgili emoji’leri bir önceki aya göre 2 kat daha fazla kullandı

Dünya Günü ile birlikte hakkında konuşulan diğer konular Mutluluk, İklim Değişimi, Sevgi, Dünya, Çevrecilik, Küresel Isınma ve Barış oldu.

Dünya Günü’nün kutlandığı ilk 5 dil “Día de la Tierra” ile İspanyolca, “Tag der Erde” ile Almanca, “Giornata della Terra” ile İtalyanca, “Jour de la Terre” ile Fransızca ve “Ngày Trái Đất” ile Vietnamca oldu.

Facebook, bu yıl insanların platform üzerinden Dünya Günü kutlamalarına dâhil olabileceğini ve aksiyon alabileceğini vurguladı:

Bir filtre veya çerçeve ile sevgiyi yayın:

Kamera Efektleri: Haber Akışı’nın sol tarafındaki kamerayı kullanarak, Dünya Günü temalı bir çerçeve ile sevgi yayın.

Haber Akışı’nın sol tarafındaki kamerayı kullanarak, Dünya Günü temalı bir çerçeve ile sevgi yayın. Profil Çerçeveleri: Desteğinizi göstermek için çevrecilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çerçevelerini profilinize ekleyin.

Bir ağaç dikerek aksiyon alın:

2,5 milyondan fazla insan Dünya Günü’nde bir Facebook Grubu ve Etkinlik Sayfası üzerinden düzenlenen bir etkinliğe katılmayı planlıyor. Yerel bir Dünya Günü etkinliği bulabilir ve çevreci konulara odaklanan bir Grup bularak harekete geçebilirsiniz.

Konuyla ilgili resmi blog yazısı https://newsroom.fb.com/news/2017/04/helping-people-support-earth-day-and-our-planet/ adresinde, görseller ekte yer alıyor.