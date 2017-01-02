Dünya ile aynı anda oyun geliştiriyorlar

Global Game Jam (GGJ), yenilikçi oyunlar ve yaratıcı geliştiricileriyle yeni yıla hızlı bir giriş yapacak. GGJ tüm dünyadan oyun geliştiricileri 20-21-22 Ocak 2017 tarihlerinde bir araya getiriyor.

İlki 2009 yılında gerçekleştirilen ve her yıl aynı tarihlerde dünyanın pek çok merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen Global Game Jam(GGJ) maratonu kapsamında, geliştiricilerin bu merkezlerde bir araya gelerek 48 saat içinde çalışan bir oyun geliştirmesi gerekiyor. Türkiye’de ilk defa 2009 yılında ODTÜ Teknokent tarafından hayata geçirilen GGJ ATOM, uluslararası etkinliğin en büyük merkezlerinden biri olma özelliğine sahip. GGJ ATOM kapsamında 20-21-22 Ocak 2017 tarihlerinde tüm dünyadan geliştiriciler ile aynı anda yüzlerce geliştirici yetenek ve bilgilerini sergilemek üzere ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir araya gelecek.

48 saat boyunca bir arada olan geliştiriciler, ilk gün açıklanan temaya göre oyun fikirleri düşünerek gruplarını belirliyor ve oyun geliştirmeye başlıyorlar. Global Game Jam’de oynanabilir bir oyun geliştirmenin yanı sıra, diğer geliştiricilerle birlikte çalışarak iletişim ve paylaşım becerisi kazanmaları amaçlanıyor.

Global Game Jam, dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonu olmakla birlikte, en büyük bilişim geliştirme etkinliklerinden biri olarak da her yıl rekorlar kırmaya devam ediyor. Düzenlendiği ilk günden bu yana en kalabalık merkezlerden biri olan ve son üç yıldır Türkiye Bölge Organizatörü görevini üstlenen GGJ ATOM, bu yıl da GGJ’nin en deneyimli merkezlerinden biri olarak maratonun gözde etkinliklerinden birini hayata geçirecek.

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve ODTÜ TEKNOKENT ev sahipliği ile hayata geçirilen GGJ ATOM, bu yıl da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Geliştirme maratonuna, oyun tasarımcılarından programcılara, görsel tasarımcılardan ses ve müzik uzmanlarına kadar pek çok alandan ilgilinin katılması bekleniyor. Farklı deneyim seviyelerinden farklı geliştiricileri bir araya getirmeyi hedefleyen GGJ ATOM, bu yıl Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği(TOGED) desteğiyle daha verimli ve sektöre yönelik çıktıları zenginleştirilmiş bir geliştirme şenliği olmayı hedefliyor.

20 Ocak Cuma günü, Türkiye saati ile 17.00’de açılışı yapılacak olan Global Game Jam’de bu yılın teması açıklanacak. Geliştiricilerden açılış günü olan Cuma günü ekiplerini kurmaları ve 22 Ocak Pazar günü saat 15:00’e kadar açıklanan tema üzerinden oyunlarını geliştirmeleri bekleniyor.

Uluslararası etkinlik yönetimi olan Globalgamejam.org’un belirlediği “rekabet değil paylaşım” vurgusunu da ön plana taşıyan GGJ ATOM, bu yıl da geliştiricileri oyun geliştirme kültürünü bir arada kutlamak üzere ODTÜ’ye davet ediyor.