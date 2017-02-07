Dünya Satranç Şampiyonası iki yıllığına Kaspersky Lab’a emanet

Günümüzde satranç, insanın mükemmelliğini matematiksel doğruluk ve bilgisayar analiziyle birleştiren bir spor olarak anılıyor. İnsanın uzmanlığı ve gelişmiş bilgisayar teknolojilerini iş felsefesinin merkezinde tutan Kaspersky Lab, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) ve World Chess‘in önümüzdeki iki yıl boyunca siber güvenlik ortağı olacak.



İşbirliğinin kapsamı, FIDE merkez binası, birçok ulusal satranç federasyonu, Dünya Satranç Şampiyonası’nda yarışan satranç oyuncuları ve turnuvanın altyapısı için karmaşık siber güvenlik korumasının yanı sıra, oyuncular için siber güvenlik eğitimini de içerecek. Kaspersky Lab markası 2017-18 Dünya Satranç Şampiyonası maçları sırasında tüm oyuncuların çizelgelerinde görülecek.

FIDE Başkan Yardımcısı Georgious Makropoulos işbirliğine ilişkin olarak, “Dünyanın en iyi oyuncularının, dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden biriyle olan bu ortaklıktan yararlanma şansına sahip olmalarından dolayı mutluluk duyuyorum. Satranç sporunu destekleyen bir küresel markanın daha olması son derece memnuniyet verici” dedi.

Kaspersky Lab Kurucu ve CEO’su Eugene Kaspersky, “Dünya Satranç Şampiyonası’nın ortağı olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Temeli stratejiye dayalı olan satranç, içinde çok sayıda heyecan ve stres içerir. En önemli satranç turnuvalarının hepsi insanın beyin gücüyle ilgilidir ve beyin gücü de günümüzde bilgisayar teknolojileri tarafından desteklenmektedir. En üst seviyedeki bazı oyunlar, tam anlamıyla en iyi insan başarıları arasında, gerçek birer başyapıt olarak yerlerini alıyorlar. Biz de, bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

World Chess CEO’su İlya Merenzon da şunları söyledi: “Günümüzde satranç, dünyada yüz milyonlarca insanın oynadığı, bilişim teknolojileriyle ilgili, yaşayan ve nefes alan bir spor. Bu durum, popülerlik kazanmaya devam ettiğinden Kaspersky Lab’ı da oyunun doğal bir ortağı yapıyor.”

FIDE Dünya Satranç Şampiyonası, dünyanın en büyük ustalarını buluşturan ve spor dünyasındaki en prestijli unvanlardan biri olan Dünya Şampiyonu’nu belirleyen, iki yılda bir Dünya Satranç Şampiyonası Maçı ile sonuçlanan ve altı etkinlikten oluşan iki yıllık bir seridir. 2017-18 Şampiyonası turu Şubat 2017’de BAE Sharjah’da başlayacak ve Kasım 2018’de dört Grand Prix Turnuvası, Adaylar Turnuvası ve Dünya Satranç Şampiyonası Maçı’nı içerecek.

Kaspersky Lab birçok satranç oyuncusunu da destekliyor. 2016’dan bu yana, Grandmaster unvanına sahip ve Dünya Şampiyona’sında ikinci olan Sergey Karjakin’e desten veren Kaspersky Lab, 2012’den beri genç aday usta Andrey Tsvetkov’u; ayrıca Grandmaster ve Dünya Genç Satranç Şampiyonu Mikhail Antipov’u da destekliyor. Bu işbirlikleri çerçevesinde Kaspersky Lab, spor turnuvalarının düzenlenmesi ve bunlara katılım alanlarında bilgi güvenliği de sağlıyor.

Kaspersky Lab’ın satranç konusundaki faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi için chess.kaspersky.com adresini ziyaret edebilirsiniz.