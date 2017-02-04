Dünyaca ünlü 3 cosplay sanatçısı İstanbul’da

Türkiye’de ve dünyada büyük ilgi gören mobil oyunu Star Wars: Force Arena oyunu ile Gaming İstanbul’a katılan Netmarble’ın Star Wars hayranlarına bir sürpriz yaptı! Dünyaca ünlü cosplayer sanatçıları Tabitha Lyons, Prenses Leia, Enji Night Spider Gwen, Leon Chiro ise Spiderman kostümleriyle Netmarble standında hayranlarıyla buluştu.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Gaming İstanbul Fuarı’na Star Wars: Force Arena oyunu ile katılan Netmarble, Star Wars hayranlarına heyecan yaşatacak bir etkinlik daha düzenledi. Dünyaca ünlü cosplay sanatçıları Tabitha Lyons, Prenses Leia kostümüyle, MARVEL Future Fight karakterleri için ise Leon Chiro ise Spiderman ve Enji Night Spider Gwen kostümleriyle, Netmarble standında hayranlarıyla buluştu.

Hediye dağıttılar

Netmarble standından hayranlarıyla teker teker 2 saat boyunca fotoğraf çektiren cosplay sanatçıları, zaman zaman MARVEL karakterlerinin figürlerinden oluşan çeşitli hediyeler dağıttı. Hayranların yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçılar kısa bir aranın ardından kesintisiz saat 17.00’ye kadar hayranlarıyla buluşmaya devam etti.

12 yaşından beri cosplayer

İngiltere’nin önde gelen cosplayer’larından biri olan Tabitha Lyons, 12 yaşından beri babasıyla birlikte kostüm ve aksesuar tasarımı yapıyor. Cosplay sanatına büyük bir tutkuyla bağlı olan ve fantastik karakterleri büyük bir benzerlikle canlandırmasıyla dünya çapında bir üne kavuşan Lyons, cosplay yarışmalarında jürilik de yapıyor. Twitch üzerinden hem oyuncu hem de cosplayer olarak düzenli yayın yapan Tabitha Lyons, Star Wars karakterlerinin yanı sıra Tombraider, Red Sonja gibi fantastik karakterlere de hayat veriyor.