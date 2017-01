Dünyaca ünlü jeologlar İTÜ’ye konuk oldu

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), yerbiliminin iki önemli ismini, Irina Artemiev ve Hans Thybo’yu ağırladı.Ünlü bilim insanları, kıtaların tektonik hareketleri ve taşkürenin yapısı ile ilgili araştırmalarını ve mesleki deneyimlerini İTÜ’de akademisyenlerle ve öğrencilerle paylaştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), bilim dünyasının önemli isimlerini Türkiye’ye getirmeye devam ediyor. Yerbilimi alanında dünya çapında tanınan en önemli isimlerden Kopenhag Üniversitesi Yerbilimleri ve Doğal Kaynaklar Yönetimi Departmanı Jeoloji Bölümü’nden Hans Thybo ve Kopenhag Üniversitesi Yerbilimleri ve Doğal Kaynaklar Yönetimi Departmanı Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Irina Artemieva,İstanbul Teknik Üniversitesi’ne konuk oldu.

Usta isimleri buluşturdu

İTÜ İhsan Ketin Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Avusturya Bilimler Akademisi’nin muhabir üyesi, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal’dan sonra bu akademiye seçilen ikinci Türk olan Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Celâl Şengör’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Tektonik problemlerin çözümüne Türkiye’den katkı

Başta Avrupa olmak üzere, kıtaların tektonik hareketleri üzerine yoğun araştırmalar yapan Hans Thybo sunumunda şu bilgilere yer verdi; “Günümüzde ve geçmişte gelişimi henüz iyi anlaşılamayan rift havzalarının (genişleme tektoniğine bağlı) jeofizik yöntemlerle çözümüne yönelik bazı çok önemli ipuçları bulunmaktadır. Bugünkü sunumumda özellikle sismolojik çalışmaların, yer kabuğunun tektonik ve magmatik evrimindeki rolünün önemine dikkat çekmek istedim. Türkiye gibi önemli aktif ve pasif rift havzalarının bulunduğu ve hızlı bir biçimde açılan(Ege Denizi, Karadeniz) bulunduğu alanlarda, benzer multidisipliner çalışmaların yapılacak olması, birçok tektonik problemin çözümüne katkıda bulunacağı kanısındayım.”

“Taş kürenin yapısı hakkında çok güvenilir yeni ipuçlarına ulaştık”

Seminerin ikinci bölümünde kürsüye gelen Kopenhag Üniversitesi Yerbilimleri ve Doğal Kaynaklar Yönetimi Departmanı Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Irina Artemieva, kratonik taşkürenin yapısı ve geçirdiği evreleri anlattığı konuşmasında şu bilgilere yer verdi; “Yerbilimlerindeki en önemli konuların başında yer kabuğunun ve litosferin (taş kürenin) iç yapısının – kalınlığının anlaşılması gelmektedir. Yerkabuğunun milyon yıllar içindeki evrimi söz konusu olduğunda bunu bilmek zordur. Yeryüzünün farklı alanlarında (Güney Afrika, Batı Siberya) yaptığımız modelleme çalışmaları aracılığıyla artık bu probleme daha iyi yaklaşım getirmekteyiz. Elmas oluşumlarının yaygın olduğu kimberlit sokulumlarının (pipoların) bulunduğu alanlarda taş kürenin yapısı hakkında çok güvenilir yeni ipuçlarına ulaştık.” Artemieva konuşmasının ardından merak edilensoruları da yanıtladı.

Hans Thybo kimdir?

Avrupa Yerbilimleri Birliği (European Geosciences Union – EGU) Başkanı ve Danimarka Kraliyet Bilimler Akademisi (Royal Danish Academy of Sciences and Letters) Başkan Yardımcısı Hans Thybo, Aarhus Üniversitesi Matematik ve Fizik Bölümü’nden 1979 yılında mezun olarak lisans derecesini aldı. Akademik kariyerine aynı üniversitenin Jeofizik Bölümü’nde devam eden bilim insanı, 1982 yılında yüksek lisansını tamamladı. Doktorasına da yine bu üniversitede başlayan Thybo, bu öğrenimini Jeoloji Bölümü’nde, 1987 yılında tamamlayarak “doktor” unvanını aldı. Aarhus Üniversitesi’nin yanı sıra, kariyeri boyunca; Delft Teknik Üniversitesi, Kopenhag Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi’nde de çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca, Avrupa Birliği, NATO, Danimarka Bilim Araştırma Konseyi (Danish Research Council of Sciences), Danimarka Araştırma Ajansı (Danish Research Agency), Carlsberg Fonu (Carlsbergfondet) ve EFP’nin de yer aldığı birçok sivil toplum kuruluşunun yanında, firmaların araştırma amaçlı oluşturduğu gruplarda akademik çalışmalara öncülük etti. Thybo hâlen, Kopenhag Üniversitesi Jeoloji ve Jeografi Bölümü’nde profesör ve Centre for Earth Evolution and Dynamics’de “Konuk Araştırmacı” olarak çalışıyor.

Irina Artemieva kimdir?

Kopenhag Üniversitesi Yerbilimleri ve Doğal Kaynaklar Yönetimi Departmanı Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Irina Artemieva, lisans ve yüksek lisans derecelerini M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Fizik Bölümü’nden aldı. 1987 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bilimler Akademisi Jeofizik Bölümü’nde doktorasını tamamlayan bilim insanı aynı zamanda; Danimarka Kraliyet Bilimler Akademisi (Royal Danish Academy of Sciences and Letters), Amerika Jeoloji Topluluğu (America Geology Society), Avrupa Bilimler Akademisi (European Academy of Sciences) ve Londra Kraliyet Astronomi Topluluğu’nda(Royal Astronomical Society London) seçilmiş üye olarak yer alıyor. Yerbilimci Artemieva, Danimarka’nın yanı sıra; Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İsveç ve Rusya’daki üniversitelerde farklı unvanlarla akademik çalışmalarda bulunmasıyla da öne çıkıyor.