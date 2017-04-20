Dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri İstanbul’da buluştu

Dünyaca ünlü içerik üreticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri, INFLOW Travel Summit 2017 etkinliği için İstanbul’da bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden 66 milyon seyahatseverle etkileşim halinde olan 30 ülkeden 150 influencer’ın ve Türkiye’den 100 öncü ismin katıldığı etkinlikte, seyahat akımları dijital pazarlama özelinde ele alındı. Türkiye’den ve yurt dışından çok sayıda izleyicinin takip ettiği etkinliğin en dikkat çeken ismi ise, eşi Nataly Zakharova Osmann’ın elini tuttuğu ‘Follow Me To’ konseptli fotoğraflarla dünya çapında ün kazanan Murad Osmann oldu.

Tüm dünyada milyonlarca kişinin seyahat tercihine yön veren içerik üreticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri, INFLOW Travel Summit 2017 için İstanbul’da bir araya geldi. 18 Nisan’da Swissôtel’de düzenlenen etkinliğe başta Murad Osmann – Nataly Zakharova Osmann, Jennifer Tuffen, Alex Tienda, Sezgin Yılmaz, Duygu Şar – Bilgehan Çelik, Saffet Emre Tonguç ve Erdem Çelik olmak üzere, 30 ülkeden 150 influencer ve Türkiye’den 100 öncü isim katıldı. Deneyimlerini sosyal medyada etkileşim halinde oldukları 66 milyon seyahatseverle paylaşan influencer’ların turizme önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Sosyal medyada fenomen olan influencer’ların yanı sıra, sektör profesyonelleri ve önemli markaların bir araya geldiği etkinlikte, seyahat akımları dijital pazarlama özelinde paylaşıldı. Influencer’lar, destinasyon pazarlamasındaki yeni trendler, sosyal medya hesaplarından gelir sağlama, influencer’ların markalara etkisi gibi konuları, sunum, panel ve yaratıcı çalışmalarla ele aldı.

Başta Jennifer Tuffen (@izkiz), Alex Tienda (@alextienda), Dave & Deb Bouskill (@theplanetd), İdil Tatari, Ahmet Erdem, Sezgin Yılmaz, Duygu Şar – Bilgehan Çelik, Saffet Emre Tonguç ve Facebook Satış Direktörü Erdem Çelik olmak üzere sosyal medya üzerinden milyonlarca takipçiye ulaşan konuşmacılar arasında en dikkat çeken isimler ise, Murad Osmann – Nataly Zakharova Osmann çifti oldu. Dünyanın farklı noktalarında eşinin elini tuttuğu ‘Follow Me To’ konseptli fotoğraflarıyla büyük bir ün kazanan Murad Osmann, etkinliğin soru – cevap kısmında konseptin çıkışını ve günümüzde geldiği noktayı anlatırken dijital pazarlamadaki yeni trendlere yönelik ipuçları da paylaştı.