Dünyaca ünlü tasarımcılar İstanbul’da buluştu

14 – 15 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilen Mimari ve Tasarım Zirvesi, dünyanın dört bir yanından isimleri ağırladı. Zirvede Fabio Novembre, Gomez Paz, Maurizio Favetta, Nicola Golfari, Péter Pozsár, Setsu Ito, Şafak Çak, Erdem Şeker ve Tamer Nakışçı gibi yaratıcı işleriyle çığır açan mimar ve tasarımcılar söz aldı. Mimari ve tasarımın farklı disiplinlerle etkileşimlerine vurgu yapılan etkinlikte, düzenlenen paneller, sergi ve atölyelerle de iki gün süren zengin bir tartışma ve öğrenme ortamı yaratılmış oldu.

Mimari Etkinlik Merkezi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Mimari ve Tasarım Zirvesi, 14 – 15 Nisan 2017 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan zirvenin odağında, mimari ve tasarım dünyasının her geçen gün daha fazla etkileşime girdiği farklı disiplinlere dokunan işler ve yeni trendler vardı. Etkinlikte, endüstri ürünlerinden mühendisliğe, güzel sanatlardan felsefe ve sosyolojiye kadar pek çok alanda kafa yorarak, tasarımlarını bu doğrultuda hayat geçiren isimler, ilham verici bakış açılarını paylaştı.

Zirvede dünyanın dört bir yanında ses getiren işlere imza atan mimar ve tasarımcılar söz aldı. Fabio Novembre sunumunda İtalyan tasarım kültürünü anlatan ve kaşık tasarımından şehirler tasarlamaya giden bir ütopyayı aktardı. Hello Wood’un kurucu ortağı Péter Pozsár, kent yaşamının aksine köylerin tasarımla nasıl bir değişime uğrayacağını anlatırken, Nicola Golfari Do It Yourself – Kendin Yap akımının ardından gelen yeniliklere, bu akımın tasarım kültürüne yansımalarına değindi. Gomez Paz, Setsu Ito, Maurizzo Favetta, Alexis Şanal, Enrico Vianello ve Holger Kehne da konuşmacılar arasındaydı.

Deneysel tasarım ve “tasarlanmamışlık” üzerine

Şafak Çak, “İşinizi Şansa Bırakmayın” isimli konuşmasında Kapalıçarşı’dan New York’a uzanan başarı hikayesini anlattı. Erdem Şeker, kullanıcı deneyiminin önemini vurgulayan ve tasarım öncesi yaşanan süreci anlatan “Deneysel Tasarım” konuşmasıyla büyük ilgi çekti. Son dönemin önemli trendlerin “tasarlanmamışlık” konusuna ise, ülkemizin önemli endüstriyel tasarımcılarından Tamer Nakışçı, “Undesigned” isimli sunumuyla değindi.

Türkiye’nin önde gelen isimleri panel tartışmalarıyla zirveye yön verdi

Mimari ve Tasarım Zirvesi, farklı malzeme yaklaşımları, mimaride yarışmalar, markalar için tasarım politikaları gibi sektördeki güncel konulara dokunan paneller ile de zenginleşti. Yar. Doç. Dr. Ayhan Enşici, Burak Özmenekşe, Büşra Al, Ezgi Tuner Gürkaş, Gökhan Aydoğdu, Hakan Demirel, Hayriye Sözen, Melike Altınışık, Murat Erciyas, Nevzat Sayın, Saffet Kaya Bekiroğlu, Özlem Yalım, Şebnem Yalınay Çinici, Serdal Korkut Avcı, Şule Koç da konuşmaları ve moderasyonlarıyla zirveye yön veren isimlerdendi. Böylece tasarım alanına kafa yoran farklı paydaşlar için iki gün süren verimli bir tartışma ve öğrenme ortamı yaratılmış oldu.

Arçelik sponsorluğundaki Geri Dönüşümle Sanat Buluşuyor sergisi, Şehrine Ses Ver, Haliç’e Dokun atölyesi ve Alligator’ın Renkli Sorular başlıklı talk show programı da katılımcılarla buluştu.

Gelecek yıl ikincisi düzenlenecek

Yıldız Entegre A.Ş.’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen Mimari ve Tasarım Zirvesi’ne beyaz eşyadan mobilyaya, yapı malzemelerinden gayrimenkule toplam 74 marka destek verdi. Başta ENTA olmak üzere AGİT, BOSAD, ÇATIDER, TİMDER, İMSAD, MAKSDER, MOBSAD, MOSDER, OMSİAD ve Peyzaj Mimarları Odası da zirveye destek olan kurumlar ve STK’lar arasında yer aldı.

Mimari ve Tasarım Zirvesi’nin ikincisi, 27 – 28 Nisan 2018 tarihlerinde, “Mimari ve Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar” temasıyla gerçekleştirilecek.