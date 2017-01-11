PC üreticisi Razer’in başkanı Min-Liang Tan, üç ekranlı alışılmadık oyun bilgisayarının iki prototip modelinin Las Vegas’taki CES teknoloji fuarında çalındığını açıkladı.

Üç adet 4K ekrana sahip ve türünün ilk taşınabilir dizüstü bilgisayar standından fuarın son günü çalındı. Razer sözcüsü, suça karıştığı iddia edilenlerin ‘tanımlanması, tutuklanması ve mahkum edilmesiyle’ ilgili bilgi paylaşanlar için 25.000 dolar teklif sunduğunu açıkladı.

3 tane 4K ekrana sahip olan Razer Project Valerie, NVIDIA GeForce GTX 1080 ekran kartına ev sahipliği yapıyor. Bu üç ekran toplamda 11520 x 2160 çözünürlüğe sahip. Her ekranda birbirinden bağımsız işler yapılabiliyor. Ancak bu üç ekranı senkronize edip tek bir ekran gibi kullanmak da mümkün.

CES’i yöneten Tüketici Teknolojisi Derneği (Consumer Technology Association) sözcüsü, olayla ilgili “Katılımcılarımızın, onların ürün ve materyallerinin güvenliği bizim en yüksek önceliğimizdir. Hırsızlıkla mücadele etmek için gösterimizde çok çeşitli güvenlik önlemleri kullanıyoruz. Örneğin, gösterinin kapanışından bir saat sonraya kadar işçiliğin fuar alanına gelmesini erteliyoruz, böylece katılımcılar standlarını sökmeden önce ürün temin etme şansına sahip olacaklar” dedi.