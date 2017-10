Dünyanın en güçlü konsolu Xbox One X Türkiye’de

Microsoft, dünyanın en güçlü oyun konsolu olan 4K ve HDR destekli Xbox One X’i dünya ile aynı anda Türkiye’de oyunseverlerin beğenisine sunuyor. Mevcut oyun konsollarından yüzde 40 daha güçlü bir donanıma sahip olan Xbox One X, 4K çözünürlük ile oyunseverlere yeni bir dünyanın kapılarını açıyor.

Microsoft, dünyanın en güçlü oyun konsolu Xbox One X ile Türkiye pazarına dünya ile aynı anda getirerek en iyi oyun deneyimini sunuyor. En son teknoloji ile en güçlü oyunların 4K çözünürlükte buluştuğu Xbox One X ile yazılım geliştiriciler ve oyuncular için en çok tercih edilen oyun platformu olması hedefleniyor. 7 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak olan yeni konsol gelişmiş işlemcisi ile üst düzey grafik, daha yüksek FPS, daha hızlı oyun yükleme süresi ve Dolby Atmos desteği gibi özelliklere sahip.

Yeni konsolu Türkiye pazarına sunmaktan dolayı büyük bir heyecan duyduklarını belirten Microsoft Türkiye Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, Xbox One X ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Dünyada yaklaşık olarak 1 milyar oyuncu oyun dünyasında yazılım ve hizmetler için bir yılda 125 milyar dolar harcıyor. Oyun pazarı bu sene Microsoft CEO’su Satya Nadella liderliğinde öncelikli beş çözüm alanımızdan biri olarak belirlendi. Xbox One konsolomuzla pazarda güçlü bir konuma sahibiz; bir yandan çevirimiçi ağımız Xbox Live ile ayda 53 milyon aktif kullanıcıyla buluşurken, diğer yandan PC oyuncuları için en popüler işletim sistemi olan Windows 10’la oyun keyfini çok daha geniş kitlelere yaşatıyoruz. Xbox ile oyun dünyasına yaklaşımımız, oyuncuların istedikleri oyunları, istedikleri insanlarla, istedikleri cihazlarda oynamalarını sağlamak. Bu kapsamda konsol ve PC oyunlarında inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam ederken, artırılmış gerçeklik gibi en yeni teknolojileri de oyun dünyasına kazandırıp, eğlenceyi katlayacağız.”

Oyun ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağız.

Gökoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Xbox’da başladığınız bir oyuna PC’de devam edip, tekrar Xbox’a geri dönebiliyorsunuz. Xbox Play Anywhere özelliği ile oyunu bir kere satın alıp hem konsolda hem de PC’de oynayabiliyorsunuz. Amacımız 4K gibi en son teknolojileri kullanarak hem oyun yazanlara hem de oyun oynayanlara ilham verip, heyecanlandıracak interaktif, yenilikçi ve yaratıcı deneyimler geliştirmek. Ayrıca iş ortaklarımız, yazılım geliştiriciler ve oyuncular için öncelikli olarak tercih edilen oyun platformu olacağız. Türkiye’de de İTU Magnet, ODTÜ Teknokent ATOM bünyesinde veya Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki oyun Lab’i BUG’da birçok yazılım geliştirici var. Örneğin Nowhere Studios, Monochroma isimli oyunu ile Xbox’da yer alıyor.”

Türkiye’de 31 milyon aktif oyuncunun olduğunu söyleyen Gökoğlu, yazılım ve donanımın eş zamanlı olarak son yıllarda geçirdiği evrim ile oyun pazarının her geçen gün katlanarak büyüdüğüne dikkat çekti. Gökoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Araştırma şirketi Newzoo’nun raporlarına göre, Toplam oyun pazarının büyüklüğünün bugün 775 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bunun yaklaşık 322 milyon doları mobil, 433 milyon doları ise PC ve konsollardan gelen rakamlardan oluşuyor. Türkiye, oyun pazarının büyüklüğü ile dünya sıralamasında 18. sırada yer alıyor. Oyun sektörü artık sadece ‘eğlence’ anlayışın ötesinde önemli bir dijital ekonomiye dönüştü. Ve Türkiye’nin bu global ekonomideki yeri de oldukça yüksek bir potansiyele sahip. Genç ve dinamik nüfusumuzla halihazırda sosyal medyada oldukça yüksek bir tüketici oranına sahip.

Xbox’ın gerçek rakibinin bu pazarın sahip olduğu güçlü oyuncular

Türkiye’nin sahip olduğu genç ve dinamik pazar bizi her geçen gün heyecanlandırıyor. Biz de bu potansiyelden ilham alıyoruz. Türkiye’deki yaratıcı oyun pazarı ve etkin oyuncu kitlesini görünce, Xbox’ın gerçek rakibinin bu pazarın sahip olduğu güçlü oyuncular olduğunu düşünüyorum. Microsoft olarak bizim de nihai amacımız Türkiye’deki oyun sektörünü büyütmek, yerel başarı hikayelerine ve çözümlere destek olarak, hem sektöre hem de ülkemize güç katmak.”

Güç, Uyumluluk ve Dizayn bir arada

Microsoft Afrika ve Ortadoğu Xbox Kategori Sorumlusu Mehmet Tur ise Xbox One X’in dünyanın en güçlü oyun konsolu olduğuna dikkat çekti. Tur, sözlerine şöyle devam etti:

“Xbox One X’in ilk ve tek önceliği oyun yapımcıları ve oyunculara konsol oyunlarında mümkün olan en yüksek deneyimi yaşatmak. Bu doğrultuda Xbox One X 3 ana öncelik üzerinde geliştirildi: Güç, Uyumluluk ve Dizayn. Xbox One X, 6 Teraflops GPU’su, 12 GB RAM’i ve 326 GB/saniyelik bant genişliği ile şu ana kadar üretilmiş en güçlü oyun konsolu. Yeni konsolumuz, 4K bir televizyona bağlandığında; 8+ milyon piksel, HDR, Dolby Atmos ses ve 4K Blu-Ray özellikleriyle fark yaratıyor. Xbox One X sadece oyun için 4K deneyimi vermekle kalmıyor, video için de tam 4K görüntü sağlıyor.

Uyumluluk Xbox One’ın çıkışından beri konsolun vazgeçilmez ögelerinden biri olmuştur. Bu doğrultuda bütün Xbox One oyun ve aksesuarları Xbox One X ile uyumlu olacağının müjdesini vermek isterim. Gelişmiş grafik gücü ve daha hızlı yükleme zamanı sayesinde bütün oyunlar Xbox One X ile daha iyi görünecek, daha hızlı ve keyifli olacak. Halen satışta olan konsollardan yüzde 40 daha güçlü olan Xbox One X, 7 Kasım’dan itibaren dünya ile aynı anda Türkiye’de 2699 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.”

5 milyon kişi Forza oynuyor

Xbox One X ile birlikte duyurulan, 4K desteği sunan Forza Motorsport 7 ile ilgili bilgi de veren Mehmet Tur, oyunun XBOX LIVE üzerinde yaklaşık 5 milyon kişi tarafından oynandığını belirtti. Tur sözlerini şöyle sürdürdü: Forza serisi dünyanın tartışmasız en aktif otomobil yarış oyunu. Oyunun son birkaç yıldaki başarısı sayesinde Forza artık sadece bir otomobil yarış oyunu olmaktan çıkmış ve otomotiv endüstrisinde aranan bir iş ortağı haline gelmiştir. Bunun ilk örneği olarak bu Nisan ayında Porshe ile Forza’nın imzaladığı 6 senelik pazarlama ve oyun geliştirme ortaklığını söyleyebiliriz.”

Geriye doğru yüzde 100 uyumlu

Microsoft’un önceki konsol modellerinde olduğu gibi yüzde 100 geriye uyumlu olan Xbox One X, eski oyunlarla da beraber kullanılabiliyor. Yani halen Xbox ekosistemindeki oyunlara sahip olan oyunseverler bu oyunların tamamını Xbox One X’te de kullanabilecek.