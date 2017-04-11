Dünyanın en önemli referandumları

1 2011 Mısır Anayasa Referandumu

2011’de yaşanan ve Mısır Devrimi olarak anılan olaylar ardından ülkeyi demir yumruk ile yöneten Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle sonuçlanmıştı. Bu olaylar sonucunda tekrar yazılan Mısır Anayasası halk tarafından oylandı ve %77 oranında evet oyu çıktı. Yeni yapılan seçim sonucunda başkan seçilen Mursi, kendi savunma bakanı Sisi tarafından 2014’te devrildi ve yapılan yargılamalar sonucunda ölüm cezasına çarptırıldı.