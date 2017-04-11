Dünyanın en önemli referandumları

Ülkemiz bilindiği üzere tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisine hazırlanıyor. Anayasa değişikliğinin halk tarafından oylanacağı referanduma günler kala yakın dünya tarihinde yapılmış ve sonuçları ile çok konuşulan referandumlara göz atıyoruz.
12011 Mısır Anayasa Referandumu
2011’de yaşanan ve Mısır Devrimi olarak anılan olaylar ardından ülkeyi demir yumruk ile yöneten Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle sonuçlanmıştı. Bu olaylar sonucunda tekrar yazılan Mısır Anayasası halk tarafından oylandı ve %77 oranında evet oyu çıktı. Yeni yapılan seçim sonucunda başkan seçilen Mursi, kendi savunma bakanı Sisi tarafından 2014’te devrildi ve yapılan yargılamalar sonucunda ölüm cezasına çarptırıldı.
21979 İran Referandumu
İran İslam Devrimi 1979’da gerçekleştikten sonra, ülkeye hükmeden şah devrildi. Bunun üzerine devrimi gerçekleştirenler basit bir soru ile halka yönetim şeklini sordular. Soru ise “İran İslam Cumhuriyeti’ne evet mi, hayır mı?” idi. %98’den fazla oy ile İran halkı İslam Cumhuriyeti’ne evet dedi ve ülkenin yönetim biçimi belli oldu.
32005 Irak Referandumu
Amerika’nın 2 yıllık işgalinden sonra hazırlanan anayasanın halk oylamasına gitmesi ile Irak artık bir federasyon ve Saddam yönetiminin aksine resmi din olarak İslam’ı seçen bir ülke haline geldi.
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