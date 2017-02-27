Dünyanın ilk interaktif, LED kapaklı akıllı telefonu Alcatel A5 tanıtıldı

TCL Communication Mobile World Congress etkinliğinde dünyanın ilk interaktif, LED kapaklı akıllı telefonu A5 LED’i tanıttı. A5 LED, Alcatel’in “enjoy.now” sözünü genç ve enerjik kullanıcılar için yeniliklerle yerine getiriyor.

Ürünle ilgili Portfolyo Yönetim Direktörü William Dowie, “Alcatel, yenilikçi A5 LED ile, ışıklı bildiri, eşsiz LED kaplama deseni ve kendi yaratabileceğiniz temalarla olduğu kadar; gelişmiş multimedya deneyimi ile de kullanıcıya yepyeni eğlenceli özellikler sunuyor. Eğlenceyi seven ve karakterini yansıtmaktan hoşlanan kişiler için ideal bir akıllı telefon” açıklamasında bulundu.

Eğlence arayanlar için 3D deneyimi

Sadece A5 LED’de bulunan eşsiz ve interaktif bir deneyim sunan Alcatel,kullanıcılara LED ışık şovlarıyla telefonlarını kişiselleştirme imkânını tanıyor:

Gelen çağrı, mesaj, alarm ve sosyal medya uyarıları için bildirimlerinizi farklı renk şovları aydınlatın

Her gün yeni bir görünüş için, eşsiz LED kapaklı desenleri ve temalarla Color Catcher’ı kullanarak hayatınızı aydınlatın

Melodilerinizle birlikte hareket eden ışık şovlarıyla müziğinizi aydınlatın

Somut perfomans ve eğlenceli selfie özellikleri

A5 LED kullanıcılara harika bir multimedya deneyimi sunuyor. 4.5G LTE bağlantısına sahip olan ürün, 8 çekirdekli işlemcisi ile fotoğrafların, oyunların ve filmlerin rahatça geniş 5 inç HD ekranda deneyimlenmesini sağlıyor.

Alcatel A5 LED, az ışıkta bile aydınlık selfie’ler için 5MP’lik ön kamerasında Selfie flaş ile donatılmış bulunuyor. Kusursuz görüntüler için Face Beauty yazılımı ve selfie’leri kişiselleştirilmiş video kliplerine dönüştürerek ekstra eğlence sunan Face Show uygulaması da ürünün özellikleri arasında. Tüm bunların yanında 8MP’lik arka kamera, çift tonlu flaş ile donatılmış bulunuyor.

Alcatel A5 LED, ince bir profile ve yuvarlak kenarlara sahip ergonomik tasarımı ile avuç içine rahatlıkla sığıyor.

Fiyat ve Ürüne Erişim

Alcatel A5 LED Avrupa’da Mayıs’tan itibaren 199 Euro’ya (önerilen perakende satış fiyatı) Metalik Siyah Led arka plan ve ilave Metalik Siyah ya da Metalik Gümüş arka planlarıyla satışa sunulacak.