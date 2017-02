Dünyayı yiyerek tüketiyoruz!

Management Centre Türkiye (MCT) tarafından 22’ncisi gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Zirvesi, 15 – 16 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar’da “DNA – Decoding The New Age” – “Yönetim, Yeni Çağın Kodları ile Yeniden Yazılıyor” temasıyla 22’nci kez kapılarını açtı. 2 gün boyunca 17’si yabancı 86 konuşmacı, yönetim ve İnsan Kaynakları alanındaki en güncel uygulamaları, sorunları ve fırsatları katılımcılara aktardığı zirvenin dikkat çeken konuşmacalarından biri Birleşmiş Milletler Çevre Programı iyi niyet elçisi olan Yann Arthus- Bertrand oldu. Bertrand, “İklim değişikliği ile başımıza ne geleceğini biliyoruz fakat inkâr ediyoruz. Dünyada 7 milyar insan var ömürler arttı, eğitim iyileşti ama yine de dünyayı mahvetmeye devam ediyoruz” dedi.

Management Centre Türkiye (MCT)’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği İnsan Kaynakları Zirvesi, İstanbul Lütfi Kırdar’da “DNA – Decoding The New Age” – “Yönetim, Yeni Çağın Kodları ile Yeniden Yazılıyor” temasıyla gerçekleştirildi. Finansbank ve Kariyer.net’in Ana Sponsorluğunu üstlendiği zirvede dünyaca ünlü fotoğrafçı, gazeteci, muhabir ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı iyi niyet elçisi olan Yann Arthus- Bertrand konuşmasıyla dikkat çekti. Tüm dünyada 600 milyondan fazla kişinin izlediği ve dünyanın değişimine vurgu yaptığı Home’dan sonra Human filmiyle başarısını kanıtlayan Bertrand insanoğlunun dünyaya verdiği zarara değindi.

Toplumun çevresel konularda bilinçlenmesini arttırmak amacıyla Good Planet Vakfı’nı kuran, karbon dengelemesi programları ve sivil toplum örgütleriyle ormansızlaşmaya karşı savaş veren Bertrand, “Geçen yüz yılın başında dünyadaki fil sayısı 20 milyondu bugün 450 bin fil yaşıyor ve her 20 dakikada bir, bir fil öldürülüyor. Bu dünyaya nasıl zarar verdiğimizin çok korkunç ve üzücü bir örneği” dedi.

GEZEGENİ YİYEREK TÜKETİYORUZ

Yıllardır doğayı fotoğrafladığını anlatan Bertrand, “Ben çalışmaya başladığımızda 2 milyon flamingo vardı şu anda sayıları 200 bine kadar düştü. Her hafta 3 milyon kişi kentlere katılıyor. Dünyada 7 milyardan fazla insanız, memelilerin yüzde 98’ini insanlar ve ev hayvanları oluşturuyor. Yalnızca yüzde 2’si vahşi hayvanlardan oluşuyor ve biz her yıl en az 40 milyar hayvan tüketiyoruz yani aslında gezegeni yiyerek tüketiyoruz” diye konuştu. Bertrand, “İklim değişikliği ile başımıza ne geleceğini biliyoruz fakat inkâr ediyor ve dünyayı mahvetmeye devam ediyoruz” dedi.

YENİ FİLM “WOMAN” 2019’DA

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Home ve Human filmlerinin ardından Woman isimli film üstünde çalıştığını anlatan Bertrand, “Kadınlarla ilgili derin bir çalışma yapıyoruz. Film için farklı ülkelerden 3 bin tane kadın ile çekim yaptık, burada Türkiye’de de çekimler yapacağız” diye konuştu. 8 yıl boyunca çektiği fotoğraflardan oluşan serginin dünyanın farklı yerlerinde 200 kez ziyaretçiye açıldığını anlatan Bertrand, “Bu sergiyi İstanbul’da da düzenlemek isterim” dedi.