İleri teknolojiye sahip fabrika otomasyon çözümleri ile sanayiye hızlı entegrasyon, üretkenlik ve verimlilik konusunda yüksek katma değer sağlayan Mitsubishi Electric, Bursa’da düzenlediği seminerde sektör profesyonellerine Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory sistemini anlattı. Etkinlikte MAPS SCADA ürününü tanıtan Mitsubishi Electric, PLC ürün ailesi ve Programlanabilir Kontrolör Mühendislik Yazılımı MELSOFT GX Works3 ürünü ile ilgili bilgiler de aktardı.

Fabrika otomasyon dünyasının öncü markalarından Mitsubishi Electric’in yeni endüstri devrimi Sanayi 4.0’a dijital fabrika konsepti e-F@ctory’de fabrika otomasyon alanındaki robotlar dahil tüm yeni nesil ürünler internet aracılığıyla haberleşebiliyor. Mitsubishi Electric’in e-F@ctory konsepti ile bir fabrikayı yeni endüstri evresindeki tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde kurmak ve kurmadan önce bir sanal fabrika oluşturarak ortaya çıkacak fabrikayı ve üretimi test etmek mümkün. Yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan ve üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan e-F@ctory, küresel rekabette bir adım önde olmayı sağlıyor.

Kendi fabrikasında e-F@ctory ile üretim kapasitesini yüzde 190 artırdı

Mitsubishi Electric, e-F@ctory konseptini kendi üretim bantlarında 2003 yılından bu yana kullanıyor ve bu sayede edindiği tecrübelerini ürünlerine ve dolayısıyla müşterilerine yansıtıyor. Örneğin, Mitsubishi Electric’in kendi üretim merkezi olan Nagoya Fabrikası’nda e-F@ctory konsepti kullanıma alınarak üretim kapasitesinde yaklaşık yüzde 190 artış, üretimde yaklaşık yüzde 180 artış ve sistem içi mimari tutarlarda yaklaşık yüzde 65 düşüş gibi çok etkileyici sonuçlar elde edildi.

Sihirbaz arayüzleriyle zaman tasarrufu

Mitsubishi Electric’in SCADA çözümü, otomatik olarak PLC ve SCADA projeleri oluşturabilen sihirbaz arayüzleri sayesinde, geliştirme ve yapılandırmada harcanan mühendislik zamanını önemli ölçüde azaltıyor. Aynı zamanda yaşam döngüsü boyunca tesisin devam eden bakımını kolaylaştıracak standart bir yapıya imkan tanıyor. MAPS (Mitsubishi Electric Adroit Process Suite), değer zincirinin tamamında değer sağlayan bir yaşam çevrimi yazılım aracı olarak öne çıkıyor ve pek çok PLC SCADA entegrasyon aracının gelişime açık yönlerini ele alıyor. Teslim edilen çözümün bütünlüğünü genişletiyor ve müşterilere herhangi bir otomasyon çözümünün normal genişletme ve bakım çalışmalarını yönetme imkanı sunuyor.

MAPS ile giriş/çıkış planları, PLC ve SCADA etiket yapılandırmaları gibi alanları kapsayan raporlar otomatik olarak oluşturulabiliyor. Bu otomatik rapor oluşturma özelliği, aynı zamanda teslim tarihinde projenin, SCADA tagleri ve PLC G/Ç’larına uyan “kurulduğu şekliyle” güncel, elektrik ve enstrümantasyon çizimlerini içermesini de sağlıyor. Raporlar veritabanı üzerinden çalışıyor ve böylelikle devam eden bakımlar boyunca eş zamanlı elektrik ve enstrümantasyon yapılandırmasının güncel durumu yansıtılıyor. MAPS ayrıca proje belgelerinin güncel tutulmasına yardımcı oluyor. Tasarım aşamaları boyunca ve hatta sistemler zaman içinde değiştirildiğinde ya da güncelleştirildiğinde MAPS, PLC/SCADA projeleri ve tesis için sistemin kurulduğu şekliyle oluşturulan elektrik belgelerine göre kesintisiz yönetim yeteneği sağlıyor.

İleri teknoloji ile donatılmış PLC’ler

Mitsubishi Electric kullanıcıların; CPU’ları, iletişim cihazlarını, özel kontrol modüllerini ve ayrık I/O’yu karıştırmalarını ve bunların en iyi kombinasyonunu seçmelerini mümkün kılan kompakttan modülere kadar ileri teknoloji ile donatılmış bir dizi PLC sunuyor. Kolay enerji yönetimi için özel olarak tasarlanan fonksiyon blokları, tüm kontrolör türleriyle (kompakt FX serisi, kompakt modüler L serisi ve ayrıca modüler Q serisi) birlikte kullanılabiliyor.

Geleceğin PLC’si iQ-R Serisi

Geleceğin PLC’si iQ-R Serisi, yeni otomasyon devrimi için tüm otomasyon bileşenlerini tek platformda birleştiren iQ Platform yapısının en yeni nesli olarak dikkat çekiyor. Nano saniye mertebesinde işlem hızı (LD işlemi hızı 0,8 ns) ile en yüksek sistem gereksinimlerini bile rahatlıkla karşılayabilen iQ-R, yeni endüstri evresine ve bu yeni devrimin Mitsubishi Electric’teki karşılığı e-F@ctory’e hazır platform sunuyor. Kullanıcıların üretkenlik, mühendislik, bakım, kalite, bağlanabilirlik ve uyumluluk konularındaki sorunlarına çözüm sunan iQ-R Serisi, aynı zamanda maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması, güvenilirlik ve yeniden kullanılabilirlik avantajı sağlıyor.

iQ-F Yeni Nesil Kompakt PLC

Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen iQ-F, eski modeline göre hızı 150 kat arttırılmış BUS (veri yolu) haberleşmesine sahip. Dahili 4 eksen pozisyonlama özellikleri ile de öne çıkan kompakt PLC, motion kapasitesi, kolay kurulumu ve yeni mühendislik yazılımı ile artık çok daha sofistike uygulamalar için bile kullanılabiliyor. Standart donanımında yer alan analog giriş/çıkışlar, ethernet ve hızlı girişleri ile de panolarda çok az yer kaplarken çok iş yapabiliyor.

Programlanabilir Kontrolör Mühendislik Yazılımı MELSOFT GX Works3

MELSOFT GX Works3, MELSEC iQ-R Serisi kontrol sistemi için özel olarak tasarlanarak Mitsubishi Electric tarafından sunulan en yeni nesil programlama ve bakım yazılımı olarak öne çıkıyor. Bu inovatif yazılım; grafik tabanlı sistem konfigürasyonu, entegre hareket kontrol kurulumu, çoklu dil desteği ve sezgisel mühendislik ortamı çözümü gibi çok sayıda yeni özellik ve teknoloji içeriyor. Sadeleştirilmiş sorun giderme özelliği ile duruş süresini azaltmaya ve verimliliği yüksek düzeyde tutmaya yardımcı olan Programlanabilir Kontrolör Mühendislik Yazılımı MELSOFT GX Works3, sistem bileşenlerinin doğrudan programlama yazılımında birleştirilebilmesini mümkün kılıyor.

Parametrelerin otomatik olarak kaydedilebilmesi yazılımın bir diğer önemli özelliği olarak öne çıkıyor. Sadece istenilen modüle çift tıklanarak karşılık gelen parametrelerin projede kaydedilmesi sağlanabiliyor. Parametre ayarları ekranının bulunduğu bir pencere açılarak modül parametreleri pratik bir şekilde değiştirilebiliyor. Tekrarlayan program görevlerinin azaltılmasını sağlayan GX Works3, ana programlama dillerinin desteklenmesini sağlıyor. Aynı projenin farklı versiyonlarını görsel olarak görebilme, yönetebilme ve hata ayıklama proseslerinin azaltılmasına yardımcı olma gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.