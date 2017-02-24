E-Ticaret 2016’da da rekor kırdı

Türkiye’de geçen yıl online alışveriş yüzde 23,4 artarak 68 milyar 368 milyon liraya ulaştı.

TUİK’in Hane Halkı Bilişim Teknolojilerini Kullanım Araştırması’na göre, 2015 yılında yüzde 33.1 olan internetten mal ve hizmet siparişi veren ya da satın alanların oranı, geçen yıl sadece yüzde 1 artarak 34.1’e yükseldi.

400’ü aşkın online mağazayı tek çatı altında toplayan Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, müşteri sayısı çok artmasa da 2012’den beri her yıl rekor düzeyde büyüyen sektörün, geçen yıl da, 2015’e göre yüzde 23,4 artışla 68 milyar 368 milyon liralık bir ciroya ulaştığını bildirdi. 2015’te e-ticaretin cirosu 55 milyar 389 milyon liraydı.