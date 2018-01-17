E-ticarete damgasını vuracak 3 teknoloji trendi

Elektronik ticaret sektörü her geçen gün biraz daha büyüme eğilimi gösteriyor. 2017 yılını yaklaşık yüzde 30 büyüme ile kapatan e-ticaret pazarında, bu gelişim gücüne paralel olarak rekabet de her geçen gün artıyor. Tüm hayatımızı çevreleyen teknoloji ise bu noktada da önemini gösteriyor ve müşteri eğilimlerine etki ederek e-ticarette yeni atılımları adeta zorunlu hale getiriyor.

Yakın zamana kadar geleneksel ticaret anlayışının sadece bir alternatifi olarak görülen elektronik ticaret, şimdilerde ciddi bir rakip olarak yoluna devam ediyor. Dijital eğilimlerin artması ile büyük bir atılım gösteren ve geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 30 büyüme yakalayarak 40 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret pazarı, geleneksel satın alma alışkanlıklarına yönelik yürüttüğü rekabetin yanı sıra kendi içinde de birçok rekabeti barındırıyor. Pazardaki bu çetin yarış arttıkça da e-ticaret siteleri daha fazla pay alabilmek için çabalıyor. İşte tam da bu noktada teknoloji kullanımının önemi öne çıkıyor.

Teknoloji entegrasyonu ile hızlı bir şekilde değişim gösteren müşteri eğilimlerinin e-ticarette yeni atılımları zorunlu kıldığını belirten incehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, önceki dönemlerde e-ticarete yön veren gelişmelerin önümüzdeki yıllarda e-ticareti yeniden inşa edecek trendler hakkında da fikir verdiğini savunuyor. Nurettin Erzen’e göre 2018 yılında bu ekosistemi şekillendirecek teknoloji trendlerini; kripto para ile ödeme, mobil ticaret ve geliştirilmiş teslimat seçenekleri oluşturuyor.

Kripto paralar

“Popülaritesi günden güne artıran kripto paralar şirketler, hatta devletler tarafından da ödeme aracı olarak kabul görüyor. Önümüzdeki yıllarda yaygın bir şekilde kullanılacağı öngörülen kripto paraların Türkiye’de de e- ticaret alanında birer ödeme aracı olarak kabul edileceğini söylemek mümkün.”

Mobil ticaret

“Dünya genelinde 300 milyar dolar olan mobil ödeme tutarının, önümüzdeki üç yıl içinde 700 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bundan dolayı da yatırımcıların ilgisi mobil girişimlere doğru kaymaya başladı. Önümüzdeki dönemlerde mobilin, elektronik ticaret açısından giderek daha da fazla önem kazanacağını öngördüğümden işletmelerin planlarını bu yönde yapmalarının çok doğru bir adım olduğunu düşünüyorum.

Geliştirilmiş teslimat seçenekleri

“Çin, ABD ve Avrupa bölgelerinde e-ticaret kapsamında uygulamaya alınan insansız hava ve kara araçları için Türkiye’de de Ar-Ge çalışmaları sürüyor. Yakın gelecekte e-ticaretin sevkiyat ve teslimat organizasyonlarında drone’ları ve insansız kara araçlarını görmemiz kaçınılmaz.”