E-ticarete ikinci bahar çağı

İkinci baharında internetle tanışan 65 yaş üstü kesimin, online alışveriş müşterileri arasındaki payı, 2 yıl önce sıfıra yakınken bugün yüzde 10’a yaklaştı.

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 65 yaş üstü nüfusta 2014 yılında yüzde 5 olan internet kullanım oranı, 2016 yılında yüzde 6,5’a yükseldi. 65 yaş üstü erkeklerde internet kullanımı 2014’te yüzde 8,8 iken 2016’da yüzde 9,2 oldu. Asıl patlamanın yaşandığı 65 yaş üstü kadınlarda yüzde 1,8 olan internet kullanımı ise son 2 yılda bir buçuk kat artarak yüzde 4,3’e kadar çıktı.

İnternet kullanan 65 yaş üstü kişilerin sayısının son 2 yılda büyük oranda artması, online alışverişe de olumlu yansıdı.