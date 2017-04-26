E-ticareti Z kuşağı “uçuracak”

1995-2015 yılları arasında doğan Z kuşağının gelecek 10 yılda e-ticaret sektörüne 15 milyon yeni müşteri kazandırması bekleniyor.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, doğar doğmaz dijital dünya ile tanışan, okuma yazma öğrenmeden bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanmaya başlayan Z kuşağının, birkaç yıldan beri çalışan nüfus içinde yerini almaya başladığını belirtti.

İnternetsiz bir yaşam düşünemeyen Z kuşağının alışverişlerini de ağırlıklı olarak online yaptıklarına dikkati çeken Kayral, şunları söyledi:

“Türkiye’de Z kuşağına mensup kişi sayısı yaklaşık 20 milyon. Bunların şu anda 18-21 yaş arasındaki 3-4 milyonluk kısmı kendi başına yasal online alışveriş yapma hakkına sahip. Yeni yeni çalışmaya başlayan bu kitleyi çok küçümsememek gerekiyor. Türkiye’de bu konuda araştırma bulunmasa da aynı yaş grubundaki gençlerin ABD’deki yıllık harcamaları 44 milyar doları buluyor. Bu rakam, Türkiye’deki tüm online alışverişlerin bile üzerinde. Z kuşağını yakından tanımak, aslında e-ticaret sektörü için geleceğe yatırım anlamına geliyor. Gelecek 10 yılda 15 milyon yeni Z kuşağı mensubu e-ticaret müşterisi olacak. Türkiye’deki aktif e-ticaret müşterisinin tamamının günümüzde 10 milyon olduğu düşünülürse, bu rakamın önemi daha çok anlaşılır.”

Kayral, hem Avantajix.com datalarını kullanarak, hem de bugüne kadar yapılan araştırmaları derleyerek Z kuşağının özelliklerini şu şekilde belirlediklerini kaydetti:

–‘Dijital olunmaz, dijital doğulur’ diyenlerin kuşağı: Doğar doğmaz eline tablet, akıllı telefon verilen çocuklardan oluşuyor. Onlara göre teknoloji, her yerde, kesintisiz ve hızlı olmalı. Alışveriş yapacakları web sitesi, mobil uygulama, sunulan alışveriş deneyimi de bu nedenle tıpkı hayatın kendisi gibi akıcı olmalı.

-Alışveriş sepetleri yüklü: Z kuşağındakiler için internette satışta olan her şey satın alınabilir. Tüm ihtiyaçları için e-ticarete başvurmaktan çekinmiyorlar. Bu nedenle de alışveriş sepetlerinin büyüklüğü normalin birkaç katına ulaşabiliyor.

-Sosyal medyada aktifler: Z kuşağının neredeyse tamamı aktif sosyal medya kullancısı. Z kuşağındakilerin yüzde 43’ü, alışveriş kararlarında e-ticaret sitelerinin sosyal medyadaki reklamlarının etkili olduuğunu söylüyor.

-Her biri indirim mühendisi: Her ne kadar savruk gözükseler de, yüzde 57’si harcama yapmaktansa para biriktirmeyi tercih ediyor. Yarısından fazlası kendilerini “indirim mühendisi” ya da “indirim avcısı” olarak tanımlıyor. Kampanyaları yakından takip ediyorlar, fırsat sitelerinin en aktif kullanıcıları durumundalar. Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş sitelerini kullanarak, yaptıkları her alışverişte indirimlerin dışında nakit para da kazanıyorlar.

-Araştırmacı bir nesil: Z kuşağının en belirgin özelliklerinden biri de araştırmacı olmaları. Yüzde 80’i alışveriş yapmadan önce araştırıyor, fiyat karşılaştırması yapıyor. Bu sebeple, eksiksiz ürün bilgilerinin yanında, satın alma rehberleri, tanıtım videoları gibi içeriklerle zenginleşmiş e-ticaret sitelerinin Z Kuşağı’na ulaşma şansı daha yüksek oluyor.

-Marka bağlılığı düşük: Z Kuşağı, kime ne iyi geliyorsa, işlerine ne yarıyorsa onu istiyor. Markadan çok kullanılabilir olmasını, kaliteyi önemsiyor.