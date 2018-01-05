E-ticaretin geleceğinde neler olacak?

Dijitalleşen dünyada ekonominin itici güçlerinden biri olmaya doğru adım adım ilerleyen ve satın alma davranışlarımızı değiştiren e-ticaretin geleceğiyle ilgili öngörüler paylaşıldı.

Gelecekte her şeyin daha da hızlanacağını, tüm cihazların daha küçük, hafif ve taşınabilir hale geleceğini ve tüm bu gelişmelerin e-ticareti ve satın alma davranışlarımızı dönüştüreceğini belirten Erdör, e-ticaret alanında yaşanacak değişiklikleri şu şekilde sıraladı:

Dropshipping’e ilgi artacak

Stoksuz satış olarak da ifade edilen ve son zamanların e-ticarette yükselen trendlerinden olan Dropshipping’e ilgi daha da artacak. Stok tutmak yerine, ürünlerin tedarikçinin deposundan müşteriye ulaşmasını sağlayan Dropshipping modelini kullanarak e–ticaret yapacak kişi ve marka sayısı artış gösterecek.

Mobilde artış sürecek

Gelecekte her şey cep telefonları ve tabletlerden yapılacak. Akıllı cihazların kullanımı ve satışlarının artması ve hayatın vazgeçilmezleri arasındaki yerini almasına paralel olarak, mobil alışveriş de aynı şekilde artış gösterecek.

Mağazadan alışveriş hobiye dönüşecek

Geçmiş yıllarda insanlar ihtiyaç duydukları bir ürünü satın almak için mağazalara giderdi. Hala pek çok insan bu şekilde alışveriş yapmayı sürdürüyor. Ancak internet ve e-ticaretin yaygınlaşması bu alışveriş yöntemine alternatif durumda. Dünya her geçen gün hızlanıyor, tüketiciler her şeyi daha az zamanda ve enerjiyle almak için seçenekler arıyor. İnternetin bir tıklamayla milyonlarca seçenek sunabilmesi, önümüzdeki birkaç on yıl içinde mağazaya giderek alışveriş yapmayı, gündelik hayatın bir parçası olmaktan çok, merak uyandırıcı bir eski moda hobiye dönüştürecek.

Görsel ve ses ile arama özelliği yaygınlaşacak

Kelime ile aramanın daha da gelişmiş hali olan “görselle arama”, e-ticaretin yükselen trendlerinden biri olacak. Örneğin elinizde beğendiğiniz montun bir resmi varsa, dilediğiniz bir e-ticaret sitesine girerek, resmi bu e-ticaret sitesine yükleyebileceksiniz. E-ticaret sitesi yüklediğiniz resme yakın tüm ürünleri ekranınızda size sunuyor olacak. 2020’ye doğru ise “ses” ile arama özelliği e-ticaret sitelerinde arama opsiyonu olarak karşımıza çıkacak. Sesli arama özelliğiyle istediğimiz ürünleri kolayca aratabileceğiz.

Mikro anlar önem kazanacak

E-ticarette pazarlama daha ayrıntılı hale geliyor. Anlık satın alma kararları, sorunları hemen çözmek için verilen kararlar, yeni şeyler denemek için verilen kararlar… Bunların yanı sıra her ay yeni bir gelişme, analiz, uygulama pazarlamayı ve dolayısıyla da e-ticareti dönüştürüyor. Artık alışveriş yapanlar her zamankinden daha farklı bir paradigmaya sahip. E-ticaret pazarlamacıları, içerik, promosyon teklifleri ve sosyal medyada hedefli reklamlar oluşturmanın yanı sıra gönderim bildirimleri, satın alma onayları ve durum güncellemeleri gibi anlık her ayrıntıyı da optimize edecek.

İçerik yine kral, tahttan inmeyecek

Pazarlama çalışanlarının %78’i özel içeriği pazarlamanın geleceği ve her daim parçası olarak görüyor. Her alanda olduğu üzere doğru ve kişiselleştirilmiş içerik, e-ticaretin geleceğinde de önemli bir yere sahip olmayı sürdürecek.

E-ihracat artacak

Yurtdışında “cross border e-commerce” olarak adlandırılan E-ihracat, e-ticaret yapan firmaların farklı ülkelerde de faaliyet göstermesi, faaliyet gösterdiği farklı ülkelerdeki potansiyel tüketicilere de dokunması anlamına geliyor. E–ihracata olan ilgi gelecek yıllarda artış gösterecek, birçok marka yurtdışına online ürün satmak için kargo, e-ticaret altyapısı, yazılım vb. noktalarında düzenlemelere, yenilemelere gidecek.