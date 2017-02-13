E-ticaretin Sevgililer Günü beklentisi 1.5 milyar TL

Türkiye’de online alışverişin perakendedeki payı yüzde 2’lerdeyken, Sevgililer Günü’nde bu oran yüzde 12-15’e ulaşıyor. Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral: “Gençler, özel günlerde avantajlarından dolayı dijital alışverişe yöneliyorlar.”

Online alışveriş sektörü bu yıl Sevgililer Günü dolayısıyla 1.5 milyar liralık ciro hedefliyor. Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, kredi kartı şirketlerinin resmi rakamlarına göre Sevgililer Günü’nü de kapsayan 8-14 Şubat haftasında 2014’te 7.1, 2015’te 8.3, geçen yıl da 9.5 milyar liralık satın alma gerçekleştiğini anımsattı.

Bu yıl da aynı hafta içinde kredi kartı harcamalarının 10 milyar lirayı aşmasının beklendiğini anlatan Kayral, şunları söyledi:

“Sevgililer Günü, Türkiye’de Anneler Günü ile birlikte perakende sektörünün en canlı olduğu dönemdir. Perakende sektöründeki bu canlılık e-ticarete de yansıyor. Bu yıl 10 milyar lirayı aşması beklenen Sevgililer Günü alışverişlerinin yaklaşık 1.5 milyar lirası dijital pazardaki mağazalara gidecek.”

Öğrenciler ile 24-35 yaş arasındaki çalışan gençlerin, özel günlerde avantajlarından dolayı dijital alışverişe yönelmelerinin online alışverişin perakendedeki payını inanılmaz oranda artırdığını kaydeden Kayral, “Türkiye’de online alışverişin perakendedeki payı yüzde 2’lerdeyken , Sevgililer Günü’nde bu oran yüzde 12-15’e ulaşıyor” dedi.

Kayral, “Gençler, karşılaştırma siteleri aracılığıyla alacakları hediyeleri en uygun fiyata bulabiliyor. Romantik bir akşam yemeği planlıyorlarsa fırsat sitelerinde çok özel fiyatlar bulabiliyorlar. Harcamalarını Avantajix.com gibi yapılan her alışverişte nakit para ödeyen siteler üzerinden yaptıklarından, bu özel günleri cüzdanlarını fazla hırpalamadan atlatabiliyorlar” diye konuştu.