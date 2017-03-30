E-Ticarette sosyal medya rüzgarı

Sosyal medyanın gelişimi ve tüm dünyada gördüğü rağbet, farklı sektörlerde de etkisini hissettirmeye devam ediyor. Özellikle 2015’in ilk aylarında yaygınlaşmaya başlayan sosyal medyada ticaret dönemi etkisini artırıyor. Türkiye’nin sosyal medya hizmetleri alanındaki öncülerinden Crovu‘nun açıklamış olduğu son istatistiklere göre, 2017 yılında tam anlamıyla E-Ticaret sektöründe sosyal medya rüzgarı esiyor. Araştırmaya göre 2017 yılında e-ticaret sektöründe yapılan satışların %27’si sosyal medya paylaşımları üzerinden gerçekleşti.

Büyük ve orta ölçekli firmaların internet üzerinden yaptığı satışlarda genel reklamlara alternatif olarak sosyal medya üzerinden yapılan viral reklam ve paylaşımlarda büyük bir artış gözlemleniyor. Kullanıcıların gözünde sıradan bir reklamdan çok daha farklı bir izlenim bırakan çalışmalar, süreçlerin satışa dönüşmesinde büyük bir rol oynuyor.

Özellikle sosyal medyayı aktif olarak kullanan e-ticaret sitelerinin son yıllarda sosyal medya üzerinden elde ettiği kazançlarda büyük bir artış görülüyor. Birçok E-Ticaret sitesi, ürünlerini sitelerine koymadan önce sosyal medya hesaplarından paylaşarak kullanıcılardan yorumlar alabiliyor, bu yorumlara göre beklenen dönüşümlere karar verebiliyor ve direkt olarak yapılan sosyal medya paylaşımlarından satış elde edebiliyor.