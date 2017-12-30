Eğlence ve etkinlik alanları ATRAX ile şekilleniyor

6. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı, ATRAX 2018, 1-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor.

Dünyanın önde gelen eğlence tesisi yatırımcılarını, oyun ve ekipman üreticilerini, etkinlik organizatörü firmalarını, turistik işletme sahiplerini, belediye, AVM yöneticilerini, inşaat firmalarını, mimarları, kurumsal firmaları ve tedarikçileri buluşturan ATRAX, ürün çeşitliliği ile fark yaratıyor. Jetonlu oyun makinalarından, trambolinlere; simülatör cihazlarından, şişme oyun parklarına kadar birçok ürün grubunun yer aldığı fuar özellikle AVM ve otel eğlence alanlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ayrıca A’dan Z’ye etkinliklerini farklı kılacak tüm ekipman-ürün ve hizmetleri de sunuyor. AVM ve otellerin içerdikleri eğlence alanları ve düzenledikleri etkinlikler farklılaşmalarındaki en büyük etkenlerin başında geliyor.

Otel ve AVM eğlence alanlarını farklılaştıracak eğlence parkları, şişme su oyun ekipmanları, su parkları ekipmanları, çocuk oyun grupları, havuz ve fıskiye sistemleri, jetonlu oyun makinaları, iç ve dış mekan şişme aktivite ekipmanları, hareket simülatörleri, bowling tesis ekipmanları, tırmanma duvarı ekipmanları, dart, bilardo, paintball ekipmanları, lazer şov ve ekipmanları, animasyon ve gösteri ekipmanları, kostüm ve aksesuarlar, parti süsleme ve havai fişek ekipmanları, ses-ışık-görüntü-sahne sistemleri, akvaryum ekipmanları ve tema park tesis ekipmanları ATRAX fuarında sergilenecek.

Türkiye’nin Parlayan Projeleri Shining Star Awards’da Ödüllendirilecek

Fuar kapsamında; Türkiye eğlence, etkinlik ve rekreasyon sektörünün enlerini belirleyen ilk ve tek yarışması “Shining Star Awards 2018 – Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri” de düzenlenecek. 2 Şubat 2018 tarihinde Crowne Plaza Florya’da gerçekleştirilecek olan, Shining Star Awards başvuruları eğlence, etkinlik ve rekreasyon sektöründen büyük ilgi gördü. Önemli bir ihtiyaca dönüşen eğlence ve rekreasyon alanlarına yönelik farkındalık ve gündem oluşturarak sektörün daha nitelikli ürün ve hizmetler sunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Shining Star Awards Eğlence Ödülleri yarışması, Türkiye’nin öne çıkan eğlence ve rekreasyon alanlarını aynı zamanda etkinliklerini değerlendiriyor. Her yıl sektör profesyonelleri ve takipçileri tarafından yoğun ilgi gören yarışmada, En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi, En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi, En Başarılı Belediye Parkı, En Başarılı Avm Eğlence Alanı, En Başarılı Müze ve Ören Yeri, En Başarılı Su Parkı, En Başarılı Temalı Konut Projesi, En Başarılı Yeni Ürün, Yıldızlı Proje, Yılın Girişimcisi, En Başarılı Festival, En Başarılı AVM Etkinliği, En Başarılı Kurumsal Etkinlik, En Başarılı Kampüs Etkinliği, En Başarılı Sportif Etkinlik, En Başarılı Etkinlik Alanı, başlıkları altında 16 kategoride değerlendirilecek olan yarışmanın kazananları uzman ve tarafsız jüri üyeleri tarafından tek tek değerlendirilecek. ATRAX Gala Gecesi kapsamında gerçekleştirilecek Shining Star Awards 2018 Ödül Töreninin sponsorluğunu, İstanbul Akvaryum, Aqua Florya AVM ve Crowne Plaza Florya üstlenmiştir.