Ekolojik kamera iş başında

Kadıköy Çevre Festivali Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması başvuruları devam ediyor. Yarışmaya son katılım tarihi ise 14 Mayıs.

Kadıköy Belediyesi Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında doğayı odağına alan tüm bileşenleri Kadıköy Çevre Festivali’nde bir araya getiriyor. Festival, 26- 29 Mayıs 2017 tarihleri arasında Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleşecek.

Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali kapsamında “Kentte Ekolojik Yaşam” temalı kısa film ve fotoğraf yarışması düzenliyor. Daha önce ilköğretim öğrencileri arasında fotoğraf yarışması düzenleyen Kadıköy Belediyesi bu yıl yetişkinler için bir yarışma açtı.

Doğal çevre, yaşam alanları, temiz enerji gibi konulardaki farkındalığı arttırmaya yönelik yapılan yarışma 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açık.

“Kentte Ekolojik Yaşam” temalı yarışmanın son katılım tarihi 14 Mayıs Pazar. Sonuçların 22 Mayıs 2017’de belli olacağı yarışma ödülleri 26-29 Mayıs tarihlerinde Özgürlük Parkında gerçekleşecek Çevre Festivali’nde verilecek. 27 Mayıs Cumartesi günü yapılacak ödül töreninde birinciye 3.000 TL, ikinciye 2. 500 TL ve üçüncüye 2.000 TL para ödülü verilecek.

Kentte Ekolojik Yaşam Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması katılım koşulları ile ilgili detaylı bilgi için:

http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/