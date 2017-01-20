En dayanıkı sektör telekomünikasyon

KPMG Türkiye, ekonominin kilit sektörlerinin 2017 raporlarını açıklıyor. 2016 ve 2017’nin değerlendirildiği Telekomünikasyon Raporu, sektörün gücünü gösteriyor. Rakamlar, Türkiye’de tüm sektörler için sancılı geçen 2016’da yaşananlara rağmen telekomünikasyon sektörü daralmadan büyüdü.

KPMG Türkiye Medya, Teknoloji ve Telekomünikasyon Sektörü Lideri Serkan Ercin, telekomünikasyon sektörünün 2016’da Türkiye’de düzenli büyüme trendini devam ettirdiğine dikkat çekti. “Son 27 çeyrektir büyüyen Türkiye ekonomisi 2016’nın üçüncü çeyreğinde uzun süreden sonra ilk defa daraldı. Ancak telekomünikasyonda herhangi bir daralma izlenmedi. 2016’nın üç çeyreğinde de sektörün büyümesinin pozitif ve GSYİH büyümesinden fazla olması gücünü kanıtlıyor” diyen Ercin, Türkiye’de elektronik haberleşme alanında mobil abone sayısının 74 milyona ulaştığını kaydetti. KPMG Türkiye’nin Telekomünikasyon Sektör Raporu’nda öne çıkan rakamlar şöyle…

Türkiye’de 1 Nisan’dan itibaren hizmete giren 4.5G’yi yaklaşık 38 milyon abone kullanıyor. Yüksek hızlı interneti ise aktif olarak kullanan abone sayısı 13 milyonu aştı. Genişbant sayısında sabit 10 milyon, mobil abonede de 45 milyona ulaşıldı.

2013’ten başlayarak 2016’nın üçüncü çeyreğine kadar geçen sürede telekomünikasyon sektörü gelirleri, TL bazında düzenli artış gösterdi. Türkiye’de GSYİH’nın yüzde 1,8 daraldığı 2016’nın üçüncü çeyreğinde dahi sektör gelirlerinin artışı devam etti.

2016 yılı Eylül sonu itibariyle elektronik haberleşme alanında sabit abone sayısı 11 milyon iken mobil abone sayısı 74 milyonu aştı. Sabit hatlarda düşüş sürerken, mobil hatların yaygınlaşması devam ediyor. 2016’nın başından üçüncü çeyreğe kadarki 9 aylık süreçte sabit abone sayısı 410 bin kişi azalırken, mobil abone sayısı 820 bin kişi arttı.

2016’nın üçüncü çeyreği itibariyle 74 milyon mobil abonenin 69 milyonunu cep telefonu aboneleri oluşturuyor. Yeni gelişen akıllı teknolojilerle birlikte ev ve ofislerdeki cihazlara uzaktan erişim ve kontrole imkan sağlayan M2M abone sayısı 4 milyona yaklaştı.

Türkiye’de neredeyse her cepte internet var! 2016 yılı üçüncü çeyreği itibariyle internet erişimine sahip 59 milyon abone bulunuyor. Abonelerin internete erişimde öncelikli tercihi yüzde 80’i aşan oranıyla cepten internet… Cepten interneti yüzde 13 ile DSL teknolojisi ve yüzde 3 ile fiber internet izliyor. Kalan yaklaşık yüzde 3’lük kesim ise mobil bilgisayardan internet ile kablolu internet arasında dağılıyor.

2016 yılında Türkiye’de üç mobil operatör faaliyet gösterdi. Şirketler, pazar paylarına göre Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom olarak sıralanıyor. Turkcell liderlik koltuğunda otursa da gelir bazında Vodafone ile arasındaki fark yaklaşık yüzde 2.

Türkiye, telekomünikasyon ürünleri dış ticaretinde ise açık veriyor. Sektörün ithalatı ihracatının oldukça üzerinde. 2016’nın ilk 11 ayında 191 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken aynı dönemdeki ithalat tutarı 4,3 milyar dolar. Özetle 2016’nın ilk 11 ayında her ay 1 birim ihracat yapılırken buna karşılık 23 birim ithalat yapıldı.

Yani 58 milyon dolarlık cep telefonu ihracatına karşılık 2,8 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

Kablosuz iletişim altyapısıyla telefon-verici ve verici-verici arası iletişimi sağlayan cihazlarda ise 64 milyon dolarlık ihracata karşılık 1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Dijital dönüşüm yarışı

Serkan Ercin, sektörle ilgili 2017 beklentilerini ise şöyle sıraladı:

“Telekomünikasyon sektörü 2017 yılına büyük beklentiler ve projelerle adım atıyor. Whatsapp, Skype gibi servis sağlayıcılar yeni ve büyüyen pazar konumunda. Telekom şirketleri, tehdit olarak niteledikleri OTT (over the top) teknolojisinin etkisini azaltmak adına kendi içerik, mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarına yoğunlaşıyor veya mevcut OTT firmaları ile işbirliği yapıyor. Operatörler gelir kaybı riskini ortadan kaldırmak adına sadece farklı servisler içeren paketler sunmanın yanında müşteri deneyimlerini iyileştirmek üzerine de çalışacak.

Bunun yanı sıra büyük ve hızlı veri kullanımı da önem taşıyor. Yeni yılda büyük verinin işlenmesinde kullanılacak iş zekası çözümleri kilit rol oynayacak. Bu hamleyle birlikte yeni nesil müşteri deneyimi ve sadakatinin artırılması hedefleniyor.

Dijital dönüşüm de yeni nesil müşteri deneyimi sağlamak amacıyla telekomünikasyon oyuncularının ajandalarında üst sıralarda yer alıyor. Entegre, gelişmiş ve tüm yönleriyle gerçek bir müşteri deneyimi adına operatörlerin dijital dönüşümü hızlı şekilde uyarlamaları gerekiyor.

Bilgi güvenliğine yatırım zamanı

Teknoloji hızla değişirken telekomünikasyon şirketleri de bu hıza ayak uyduruyor ve dijital modellere, bulut teknolojisine adım atıyor. Bu durum şirketleri, veri güvenliği ihlallerinden kaynaklı gelir açığını korumak için veri güvenliği tekniklerine yatırım yapmaya zorluyor. Dünyadaki ve Türkiye’deki telekomünikasyon şirketleri veri güvenliği konusunda ciddi yatırımlar yapıyor ve bilgi güvenliği alanında uzman şirketlerle ortaklık kuruyor.

Türkiye’de 1 Nisan 2016 itibarıyla hizmete giren 4.5G teknolojisinin yaygınlaşması için fiber altyapının artırılması ve bakır kabloların yerini fiber kabloların alması gerekiyor. Fiber altyapı yatırımları da hızla devam ediyor. Bu çalışmayla ilgili Turkcell, Türksat ve Vodafone gibi şirketlerin gündeme getirdiği ‘ortak altyapı şirketi’ projesiyle hem hızlı şekilde yatırımlar tamamlanabilecek, hem de maliyet açısından ciddi tasarruflar sağlanabilecek.”