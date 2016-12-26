Macbook için ücretsiz ve kullanışlı uygulamaları seçtik… Uygulamalarla kolayca yazı yazabilir, hesaplama yapabilirsiniz. İşte en iyi iOS uygulamaları

Giphy capture

Bu uygulama, video kliplerden ya da bilgisayarınızdaki görüntülerden GIF yapmanın en kolay yolu. Daha gelişmiş GIF oluşturmak için GIFBrewery’i kullanılabilir, fakat hızlı GIF yapmak için GIPHY CAPTURE gerçek bir hazine.

4K Video Downloader

Youtube’dan video indirmeyi seven biriyseniz, 4K Video Downloader sizin için bulunmaz kaftan. Uygulama geliştirici, Instagram’dan da fotoğraf indirebilmenizi sağlayan ve 4K Youtube’u MP3’e dönüştüren 4K Stogram tool’unu sunuyor.

Byword

Uzun yazılar yazıyorsanız, düzenli bir uygulama istiyorsanız Byword’ü kullanabilirsiniz. Kendi faturalarınızı yazdırmak istiyorsunuz da Byword Markdown’u tercih edebilirsiniz.

Calca

Hesap makinesi yerine kullanabileceğiniz Calca uygulaması farklı matematik projelerinde oldukça işinize yarayacak.

Rocket

Emojisiz yapamayanlardansanız, Rocket sizin için iyi bir alternatif. Emojiyi kodlamaya başladığınızda otomatik tamamlayan Rocket’le Macbook’unuzda istediğiniz yerde emoji kullanabilirsiniz.