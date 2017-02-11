Endeavor Türkiye 10’uncu yılını kutladı

Endeavor Türkiye Derneği 1.5 Milyar Dolar değerlemeye ulaşan etkin girişimcilik çalışmalarının 10. yılını Swissotel’de iş dünyası ve girişimcilerle birlikte kutladı. Gecede Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet N. Zorlu’ya Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi.

Etkin girişimcilik, mentorluk ve yatırımcılık kavramlarına liderlik yapan Endeavor Türkiye’nin 10. kuruluş yıldönümü iş dünyası ve girişimcilik ekosisteminin önderleri, Endeavor dostları ve girişimcilerinin katılımıyla 9 Şubat 2017 akşamı Swissotel’de kutlandı.

Faaliyet gösterdiği 10 yılda, Endeavor Türkiye 3.000 girişimci adayıyla buluştu ve uluslararası seçim sürecini tamamlayan 54 girişimci şirketi temsilen 86 girişimciyi ağına dahil etti. Kurulduğu günden bu yana 160 üst düzey yönetici ve deneyimli girişimciden oluşan yerel mentor ağı, Endeavor’ın girişimci destek sürecine 5.000 saatten fazla gönüllü mentorluk sağladı. Son 10 yıldır, Endeavor Türkiye topluluğunda yer alan Endeavor Girişimcileri, Türkiye’nin bugünkü yenilikçi ekonomisinde 1,5 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaştı. Endeavor Türkiye Girişimcilerinin %50’si 91 ülkeye satış yapıyor ve 30 ülkede faaliyet gösteriyor.

Gecenin sponsorları arasında sırasıyla; Akbank, Fiba Holding, Koç Holding, Mynet, Tahincioğlu Gayrimenkul, Yemeksepeti, İyzico, Officine Panerai, Zorlu Holding, Infinity, AKG Holding ve Hürriyet yer aldı.

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Endeavor Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, “Endeavor topluluğu hayatımda gördüğüm en hızlı gelişime sahip olan ekosistem. 10 sene önce yola çıktığımızda bugünkü değerlemeye ve çarpan etkisine ulaşmıs olacağımızı gerçekten hayal etmiyordum. Endeavor’ın ekosistem geliştirme çalışmaları benim için çok büyük bir başarı hikayesi. Sahip çıktığımız dayanışma ilkesine ve Türkiye’nin küresel girişimcilik gücüne desteğim ve inancım tamdır. ” dedi.

Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, gecede paylaştığı vizyon konuşmasında, “Son 10 yılda girişimcilik ekosisteminde ciddi yol aldık. Eskiden etkin girişimcilik ile KOBİ kavramları karışırken, mentorluk ve yatırımcılığa şüpheyle bakılırken bugün geldiğimiz noktada sağlam bilgi ve beceri altyapısı kurduğumuza inanıyoruz. Ancak dünya hızlanıyor. Bu değişime ya seyirci kalacağız ya da elimizi hızlı tutacağız. Bizce Endeavor geleceği yaratanlardan oluşuyor. Endeavor olarak gelecek hedefimizi Endeavor Girişimcilerinin Globalleşmesi olarak koyduk. Bugüne kadar desteklediğimiz girişimcilerin yarattığı $1,5milyar değerin kısa sürede katlanarak artmasını bekliyoruz.” dedi. Endeavor çalışmalarının Türkiye’de yaygınlaşmasına, sektör bazlı derinleşmesine ve tüm girişimcilerinin globalleşmesine yoğunlaşılacağını vurguladı.

Endeavor Türkiye 10. Yıl Gecesi’nde eski TUSIAD Başkanı ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Cansen Başaran Symes, Türkiye ve girişimcilik dünyasında sayısız değerli katkısı bulunan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’ya Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü takdim etti.

15 yaşındayken Trabzon’da tek küçük bir dükkan kurarak yola başlayan ve bugün Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başanlığına gelen Sayın Zorlu, ilham verici ödül töreni konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Teknolojiye, üretime ve ihracata daima yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben hayatım boyunca bu konularda hep hayaller kurdum ve kurmaya devam ediyorum. Fakat hayalci hiç olmadım. Dürüst olmanın, çok çalışmanın, zorluklar karşısında yılmadan hedefler peşinde koşmanın ve topluma geri vermenin başarılı girişimcilerin ortak sırrı olduğuna inanıyorum. Endeavor’ın girişimcilere sağladığı muazzam destek imkanlarını takdir eder, nice başarılı 10 yıllar dilerim.”