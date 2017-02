Ericsson portföyünü genişleterek bir 5G hedefine daha ulaştı

Ericsson, sektörde bir ilki gerçekleştiriyor ve bugünün şebekelerinden 5G’ye olan yolculuğu hızlandıracak erişim ve çekirdek şebeke çözümlerini sunuyor. Global 5G erişim ve iletime olanak sağlarken, gerekli tüm frekansları da kapsıyor.

Ericsson (NASDAQ: ERIC), 5G’de dünyadaki ilklerden olmayı hedefleyen operatörler için 5G platformu’nu oluşturdu. İletişim, hızla Sanal Gerçeklik ya da Artırılmış Gerçeklik gibi veri bakımından zengin uygulamalara doğru ilerliyor. Bu nedenle Ericsson, sektörde bir ilk olarak şebekeleri sorunsuzca geleceğin şebekelerine dönüştürecek çözümleri geliştirdi.

Ericsson’un yeni 5G platformu, 5G çekirdek, radyo ve iletim portföyleri ile dijital destek sistemi, dönüşüm hizmetleri ve güvenlik konularını kapsıyor. 5G’ye hazırlanmak için gerekli olan bu platform operatörler için çok önemli bir fırsat sunuyor.

Ericsson’a göre 2026’da dünya çapındaki telekom operatörleri 5G teknolojisini çeşitli sektörlerin dijitalleşmesi için kullanacak ve bu sayede 582 milyar dolar değerinde yeni pazarlar oluşacak. Bu durum, operatörlerin 2026’daki gelirlerine %34 katkı anlamına geliyor. Yakında lanse edilecek diğer bir Ericsson araştırmasına göre ise 5G tarafından oluşturulacak ya da geliştirilecek fırsatların etkin olacağı sektörler üretim, elektrik, doğalgaz, su gibi kamu hizmetleri olarak öne çıkıyor.

Ericsson Şebeke Ürünleri Başkanı Arun Bansal platformla ilgili şunları söyledi: “5G platformumuzu, şebeke yetkinliklerini geliştirerek, müşterilerimize, müşterileri için yeni kullanım alanları ve iş modelleri oluşturmalarını sağlıyoruz. Platform, operatörlerin 5G’ye giden bu önemli yola devam etmeleri için önemli bir dönüm noktasıdır.”

Verizon CTO’su Roger Gurnani ise; “Ericsson’un 5G teknolojisine ticari geçiş için sağladığı gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Amerika’daki 11 şehirde yaptığımız 5G testlerimizi, gelecek nesil kablosuz hizmetlerimizde kaydettiğimiz önemli bir mesafe olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Ericsson’dan Çekirdek Sistemi

Ericsson, şebeke dilimlerini temel alan ve 5G kullanım senaryolarını mümkün kılan ilk 5G Çekirdek Sistemi’ni de lanse etti. Şebeke dilimleri, aynı şebeke üzerinde eşzamanlı olarak, ayrı sanal ağlar oluşturarak, operatörlere farklı senaryolar için gerekli olan şebeke özelliklerini uçtan uca sağlayabiliyor.

Daha şimdiden, bu 5G Çekirdek Sistemi, çeşitli senaryolarla, telekom operatörlerinin gelirlerini arttırmak için fırsatlar yakalamasına olanak veriyor. Böylelikle Ericsson, 5G Çekirdek sistem ve uygulamalarına yeni özellikler ekliyor:

Birleştirilmiş ağ dilimleri: Bu teknoloji, operatörlerin global şebeke hizmeti sunmasına ve operatörlerin diğer operatörlerle ayrı anlaşmalar yapmadan global deneyim yaratmasına olanak tanıyor.

Bu teknoloji, operatörlerin global şebeke hizmeti sunmasına ve operatörlerin diğer operatörlerle ayrı anlaşmalar yapmadan global deneyim yaratmasına olanak tanıyor. Ağ dilimlerinin yönetimi, hizmet bağlantılarının otomatik kurulumunu, hizmet kalitesinin düşük maliyetli ve hızlı olmasını sağlıyor.

hizmet bağlantılarının otomatik kurulumunu, hizmet kalitesinin düşük maliyetli ve hızlı olmasını sağlıyor. 5G politikası ve şebeke dilimleri için kullanıcı verileri ise kullanıcıların doğru hizmet kalitesine sahip olmasına ve veri bütünlüğüne imkân tanıyor.

ise kullanıcıların doğru hizmet kalitesine sahip olmasına ve veri bütünlüğüne imkân tanıyor. Dağıtılmış bulut hizmeti, eş zamanlı yüz tanıma gibi kısa süreli gecikmeli uygulamalara olanak tanıyor. Ek olarak 5G çekirdek şebekesi, kontrolün ve kullanıcı verilerinin tamamen ayırabilmesinin yanı sıra, benzersiz hız ve yüksek kapasite de sağlıyor.

5G dönüşüm hizmeti; mevcut çekirdek mimarisi ve operasyonunun 5G çekirdek mimarisine dönüştürülmesinden ve sanallaştırılmış, otomatik operasyon model temelli olmasından sorumlu.

Örnek uygulama, Ericsson önderliğinde Deutsche Telekom ve SK Telecom ile birlikte başarıyla gerçekleştirildi. Üç şirket, şebeke dilimlerini diğer operatörlerin servis alanlarından ulaşılabildiği, dünyanın ilk kıtalararası 5G şebeke testini gerçekleştirdi.

5G yolculuğunun başladığı temelde, veri merkezleri gibi donanım odaklı fonksiyonların bulut altyapısına taşındığı ortamlarda sanallaştırma gibi yeni eklentiler geliştirildi. Şebeke Fonksiyon Sanallaştırma (Network Functions Virtualization – NFV) ve Yazılım Tabanlı Şebekeler (Software Defined Networking – SDN), şebeke kurma, programlama, geniş ölçekli programlanabilirlik ve otomasyon için kullanılabilir olacak. Ericsson’un şu anki Kullanıcı Veri Yönetimi, Evolved Packet CoreIP Multimedya Alt Sistemi de çeşitli senaryolarda kullanılmak üzere buluta yüklenmiş durumda bulunuyor.

ABI Araştırma Direktörü Dimitris Mavrakis, konuyla ilgili olarak; “Ericsson’un yeni ürün lansmanı, 5G ve NFV konusundaki teknik uzmanlığını sağlam bir şekilde ortaya koyuyor. NFV, 5G çekirdeği ve birleştirilmiş ağ dilimleri konusundaki teknolojik olgunluk, ileriye yönelik yeni iş modelleri ve fırsatların kapısını aralayacak.” dedi.

Sektörde bir ilk: 5G erişim ve iletim portföyü

Erişim ve iletim alanında, Ericsson’un geçen sene piyasaya sunduğu dünyanın ilk 5G NR radyosuna ek olarak orta ve yüksek frekanslarda da çalışan 5G New Radio (NR) ürünlerini geliştirdi. Tüm 5G frekans bantlarını destekleyen ürünlerin piyasaya çıkması 5G ekosisteminin gelişmesini sağlayacak. 5G Radyo portföyü, standartlaştırılmış yeni 5G fronthaul ara yüzünü destekleyen ilk portföy olacak.

Bu yeni iş fırsatları ve uygulamalar, şebekede terabit boyutlarında verinin taşınmasını gerektirecek. Gerekli şebeke iletim işleminin yapılmasını sağlamak için Ericsson ayrıca en uygun iletim çözümlerini sunuyor. 10 Gbps hızındaki ve zeminde hiç yer kaplamayan MINI-LINK ürünleri sayesinde veri iletimi gerçekleştirilebiliyor.

Ericsson 5G ürünlerinin yanı sıra, LTE şebekelerinde de 1 Gbps hızlar gibi inovasyonlar yapmaya devam ediyor. Ericsson’un ödüllü Radyo Sistemi’ni tamamlayan yeni ürünler ile enerji ve frekans verimliliğini artıran gelişmeler bu çözümlerin arasında yer alıyor. Ek olarak, yeni radyolar 1 Gbps hızında LTE şebekelerin oluşturulmasını da sağlayacak.

Swisscom Ortak Mobil Grup Başkanı Daniel Staub; “Ericsson’un yeni 5G çözümleri yeni fırsatları beraberinde getiriyor. 5G için adım attığımız bu günlerde Ericsson’un yeni genişbant dörtlü alıcı verici radyosu bize 4G için daha iyi bir hız sağlayacak ve böylelikle Swisscom, teknoloji lideri olarak daha iyi bir müşteri deneyimi sunmaya devam edecek.” dedi.

451 Araştırma, Mobil Altyapı Bölümünde Kıdemli Analist Ken Rehbehn ise Ericsson’un yeni ürünleriyle ilgili şu yorumda bulundu: “Geniş kapsamlı NR radyolar, yüksek performanslı işlemcilere ve iletim şebeke seçenekleri ile operatörler çeşitli senaryolar için 5G testlerini yapabilecekler ve 5G servisleri hakkında önemli bilgiler elde edebilecekler. Bu, operatörlere olan güven konusunda atılan önemli bir adımdır ve sektörün 5G çerçevesinde şekillenmesine yardımcı olacaktır” dedi.

2017 Mobil Dünya Kongresi (MWC)’nde Ericsson

Vaat eden; fakat henüz keşfedilmemiş dijital sınırlarda her an her şey olabilir. 27 Şubat – 2 Mart 2017 tarihleri arasında Ericsson, Barselona, İspanya’daki MWC fuarında bu konuda başarıyı getirecek inovatif çözümlerini ve ortak çalışmaya dayalı yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız, sektörleri fiziki sınırlar ve algılanan limitlerin ötesinde çalışıyoruz. MWC 2017’de 2. Holde bize katılın ve siz de 5G, IT için hizmet ve platformlar, Bulut, Şebekeler, TV & Medya, sektörler için bağlantılı çözümler ve nesnelerin interneti gibi bizim de favori alanlarımızda konuşmaların veya gösterimlerin bir parçası olun.