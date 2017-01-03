ESET, ikinci kez yılın en iyi antivirüs şirketi seçildi

Bilişim alanında yılın en iyilerini belirleyen Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec, ESET’i ‘Yılın En İyi Antivirüs-Güvenlik Şirketi‘ olarak seçti. ESET, geçen yıl da aynı ödüle layık görülmüştü. Törenle verilen ödülü, ESET Türkiye CEO’su Alain Soria aldı.



Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nde 23 kategoride 2016 yılının en’leri seçildi. Halk oylamasının yanı sıra özel jürinin katılımıyla belirlen isim ve kurumların ödülleri, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de gerçekleşen törenle dağıtıldı.

Türkiye’nin en çok tercih edilen antivirüs yazılımlarını sunan ESET, Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü’nce yapılan değerlendirmede 5 antivirüs markası arasından öne çıktı ve ‘Yılın En İyi Antivirüs / Güvenlik Şirketi‘ olarak seçildi. Ödülü ESET Türkiye CEO’su Alain Soria aldı.

Soria, yaptığı konuşmada, hem jüriye hem de tüm Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti. Soria, “Bu ödülü üst üste ikinci kez almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Demek ki doğru yoldayız, demek ki doğru işler yapıyoruz. Siber tehditlere karşı mücadele etmeye davam edeceğiz. Siz de bizi izlemeye devam edin“ açıklamasını yaptı.