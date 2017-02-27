eTürkiye Ödülleri’ne başvurular başladı

Türkiye Bilişim Vakfı ve TÜSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen ve kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin e-Devlet projelerinin ödüllendirilmesi kapsamında 14. kez düzenlenen eTürkiye (eTR) Ödülleri için başvurucu süreci başladı.Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler, Kamudan İşdünyasına e-Hizmetler, Kamudan Kamuya e-Hizmetler, Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi, Orta Ölçekli Belediye Kategorisi ve Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi’nde verilecek olan ödüller için son başvuru tarihi 10 Mart 2017 olarak belirlendi.

Türkiye Bilişim Vakfı ve TÜSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen ve kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin e-Devlet projelerinin ödüllendirilmesi kapsamında 14. kez düzenlenen eTürkiye (eTR) Ödülleri için başvurucu süreci başladı.



Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler, Kamudan İşdünyasına e-Hizmetler, Kamudan Kamuya e-Hizmetler, Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi, Orta Ölçekli Belediye Kategorisi ve Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi’nde verilecek olan ödüller için son başvuru tarihi 10 Mart 2017 olarak belirlendi.



TBV ve TÜSİAD, e-Devlet’in önemine, buna bağlı olarak dijital vatandaşlık kavramına da vurgu yaparak, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin başarılı e-Devlet uygulamaları hakkında farkındalık yaratmak ve öne çıkan uygulamaları ödüllendirmek noktasından hareketle eTR ödüllerini verecek. Bu kapsamda, kamu kurumlarının e-Devlet uygulamalarını hızla gerçekleştirmeleri, özel sektörün ise söz konusu dönüşüme destek olacak çalışmaları sürdürmesi yönünde özendirilmesi amaçlanıyor. TÜSİAD ve TBV, ekonomide ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına, şeffaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulmasına katkıda bulunacak bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesine ve birer sivil toplum örgütü olarak katkıda bulunmanın görevleri olduğunu düşünerek, 2003 yılında ilk “eTR Ödülleri”ni vermeye başladı.