Evrenin 13,7 milyar yıllık öyküsü

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ortaklığı ile dünyanın en önemli bilimsel etkinliklerinden “CERN Bilimi Hızlandırıyoruz” sergisine ev sahipliği yapacak. 23 Mart’ta santralistanbul Kampüsü’nde açılacak sergi, ziyaretçilerini evrenin başlangıcından günümüze heyecan verici bir keşfe çıkartacak.

ATLAS Deneyi’nin ulusal proje yürütücüsü olan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) işbirliğiyle yılın en önemli bilimsel etkinliklerinden birini düzenliyor. 2009 yılından beri dünyanın 12 farklı ülkesinde 14 farklı şehrinde 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan “CERN Bilimi Hızlandırıyoruz” sergisi, ilk kez İstanbul’a geliyor. 23 Mart’tan itibaren santralistanbul Kampüsü’nü İstanbul’un bilim üssüne dönüştürecek sergi, ziyaretçilerine evrenin sırlarına ilişkin heyecan verici bir deneyim yaşatacak. 12 yaş ve üzeri her yaştan ziyaretçi sergiyi ücretsiz olarak gezebilecek.

Büyük Patlama’dan Günümüze Etkileyici Bir Keşif

Sergi Büyük Patlama Sahnesi adlı ilk bölümünde ziyaretçilerini, evrenin tarihini anlatan Büyük Patlama anına geri götürecek. Evrenin maddenin temel yapısını anlatan Parçacık Kuşağı bölümünde, ziyaretçiler farkına bile varmadan insan ölçeğinden atom, çekirdek ve parçacıkların mikroskobik dünyasına bir animasyon yardımıyla taşınacaklar.

Araştırmalar ve gelişen teknoloji ile ilişkisi

Keşif, evrenin sadece yüzde 4’ünün anlaşılabildiği gerçeğini anlatan ve maddenin en ilgi uyandıran sırlarına ilişkin bilgiler sunan Gizem Alanı bölümünde sürecek. “Gözlenebilir maddenin tümü evrenin sadece yüzde 4’ünü oluşturmaktadır. Peki geri kalanı nerede” sorusundan yola çıkılarak hazırlanan bu bölümde, evrenin en ilgi uyandıran gizemleri ilgi çekici sunumlarla merak uyandıracak. Serginin CERN Araştırmaları bölümünde ise ziyaretçiler, Büyük Hadron Çarpıştırıcısında araştırmaların nasıl yapıldığına tanıklık edecek.

Serginin Teknoloji Tohumları adlı son bölümü ise CERN’de yapılan temel araştırmaların gündelik yaşamımızdaki teknolojilerle ne şekilde ilişkili olduğunu gösterecek. Bu alanda yer alacak iki dokunmatik etkileşimli sistemde bugünlerde herkesin sıradan olarak kanıksadığı geniş teknoloji yelpazesi ziyaretçilerin deneyimine sunulacak.

Dokunmatik ekranlar ve oyunlarla ziyaretçisine etkileşimli bir deneyim yaşatacak sergide, Türkçe ve İngilizce bilgilendirme yapılacak. Sergi, 23 Mart – 10 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Çağdaş Sanatlar Müzesi Binası’nda ziyaret edilebilecek.