Facebook, 2017’nin “EN”lerini paylaştı

Her gün 1,4 milyardan fazla kişinin anlamlı topluluklar kurduğu ve aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle iletişime geçtiği Facebook, her yıl olduğu gibi 2017’de de yıl boyunca insanları Facebook’ta bir araya getiren en önemli anları paylaştı.

Facebook’un verilerine göre 2017 yılında platformda en çok konuşulan olaylar sırasıyla Dünya Kadınlar Günü, 51. Super Bowl ve Las Vegas Saldırısı oldu. Yıl içinde Facebook’ta Super Bowl ile ilgili videolar 262 milyondan fazla kez görüntülenirken, Las Vegas’ta yaşanan saldırı sonrasında 3.300’den fazla kişi, Facebook’taki Kriz Yardım Merkezi (Crisis Response) aracılığıyla yardımda bulundu.

Doğal afetlerde Facebook topluluğu yardıma koştu

2017 yılında Facebook insanların sadece aileleri ve arkadaşlarıyla güzel anılarını paylaştıkları değil, aynı zamanda anlamlı topluluklar oluşturduğu ve kriz anlarında dayanışma gösterdiği de bir platform oldu. Facebook verilerine göre 2017 yılında Meksika’da meydana gelen deprem, Kriz Yardım Merkezi’nde en çok etkileşimi yaratan felaket oldu. Kriz Yardım Merkezi aracılığıyla milyonlarca kişi güvende olduğunu sevdiklerine haber verdi ve depremzedelere yardım etti.

Meksika’daki depremin yanında sırasıyla Harvey Kasırgası ve Manchester’daki terör saldırısından etkilenenlere destek olmak üzere düzenlenen One Love Manchesterkonseri, insanların Facebook’ta birbirinin yardımına koştuğu en önemli olaylar oldu. Harvey Kasırgası için Facebook üzerinden 20 milyon dolardan fazla yardım toplandı. One Love Manchester konser videosu ise Facebook’ta 80 milyon gösterime ulaşırken, terör saldırısından etkilenenler için yapılan bağışlar 450 bin dolara ulaştı.

Güneş tutulması ve Kadınlar Yürüyüşü, insanları bir araya getirdi

2017 yılında Facebook üzerinde organize olan gruplar, iki önemli etkinlik için bir araya geldi;

Güneş Tutulması: Ağustos ayında meydana gelen bu doğa olayı ile ilgili 80’den fazla ülkede 20 binden fazla Facebook etkinliği oluşturuldu.

Washington DC’deki Kadınlar Yürüyüşü: 21 Ocak’ta yapılan kadınlar yürüyüşü, 500 binden fazla insanı bir araya getirdi. Yürüyüş, 2017 yılında tek bir amaç için oluşturulan en büyük Facebook etkinliği oldu.

Facebook topluluğuna özel “2017 Yılına Bakış” videosu

Facebook 2017 yılı için kişiye özel bir “yıla bakış” videosu da hazırladı. İnsanların yıl boyunca paylaştıkları veya etiketlendikleri anılardan oluşan videolar, Türkiye’de Facebook kullanan 44 milyon insanın haber kaynağının en tepesinde belirecek. Videoya aynı zamanda facebook.com/yearinreview adresinden de ulaşılabilecek.