Facebook Blueprint artık Türkçe

Facebook’un her ölçekten ajans, reklam veren ve şirketin Facebook uygulama ve hizmet ailesinden yararlanarak iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla hayata geçirdiği online eğitim programı Blueprint, artık Türkçe dilinde de hizmet veriyor. Facebook, Blueprint’in kullanılabildiği dilleri çeşitlendirerek dünyanın dört bir yanındaki daha fazla insana işlerini büyütmeleri için gerekli olan araçları sunmayı ve onların pazarlama becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Blueprint programının hayata geçirildiği 2015 yılından beri 150’den fazla ülkede, 1 milyon küçük işletmenin de dâhil olduğu 2 milyondan fazla insan Blueprint’e kayıt oldu. Blueprint hâlihazırda 13’den fazla dilde “Hedefleme,” “En İyi Yaratıcı Örnekler,” “Video” ve “Ölçümleme” gibi pek çok farklı pazarlama başlığında ücretsiz e-eğitim kursları sunuyor.

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Blueprint’in Türkçe e-eğitim kursları ile ilgili duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

“Dünyanın her yerinde, her ölçekte şirketin işlerini büyütmelerine ve pazarlama becerilerini güçlendirmelerine yardımcı olmaya verdiğimiz önemin bir parçası olarak Blueprint’i, Türkçe olarak sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Blueprint üzerinde yer alan 85’ten fazla e-eğitim kursuyla isteyen herkes, Facebook ürün ve hizmet ailesindeki pazarlama araçları konusunda bilgi sahibi olabiliyor. 6 milyondan fazla aktif reklam verenimizle birlikte her ölçekten kuruluşu, platformumuzda başarılı olmaları için güçlendirmek amacıyla yeni yollar geliştirmeye devam edeceğiz.”

Türkçe olarak sunulan Blueprint kurslarına erişmek için facebook.com/blueprint adresine giriş yaparak Blueprint Kataloğu ana sayfasının sağ üst köşesindeki “Profili Düzenle” seçeneğinden dil tercihlerinizi güncelleyebilirsiniz.