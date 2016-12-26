Facebook drone ile internet dağıtmaya hazır

Facebook, dünyanın en ücra noktalarına internet eriştirmeyi amaçladığı güneş enerjisiyle çalışan drone’unun testlerini geçtiğimiz temmuz ayında Yuma Arizon’da başarıyla tamamlamıştı. Aquila isimli drone filosu lazer aracılığıyla birbiriyle haberleşecek ve internet erişimi olmayan 4 milyar insana internet ulaştıracak.

Güneş enerjisi ile en uzun insansız uçuş rekorunu da kırması planlanan bu projenin ilk test uçuşunun planlananın üç katı sürdüğü ve uçakla ilgili birçok konuda geliştirme yapmaları gerektiği açıklanmıştı.

Aquila kod adlı bu drone, bir arabadan daha hafif ve güneş enerjisi ile üç ay boyunca havada durabiliyor. Aquila, lazerleri kullanarak 18 km ile 27 km arasındaki yüksekliklerden, aşağıda bulunan kişilere internet erişimi sağlayacak.