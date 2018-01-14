Facebook, Haber Kaynağını güncelledi

Facebook açıkladığı güncelleme ile insanlara önemsedikleri kişilerle daha fazla etkileşim fırsatı sunabilmek için Haber Kaynağı sıralamasında değişiklikler yapıyor.

Bu yeni güncelleme ile Facebook, insanların arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandıracak. Bunun yanı sıra Haber Kaynağı değerleri ile uyumlu olarak insanların Facebook üzerinde geçirdikleri zamanı anlamlı kılmak adına aile ve arkadaşların gönderileri, genel içeriklere göre öncelik kazanacak.

Konuyla ilgili Mark Zuckerberg’in paylaşımı bu adreste, detaylı blog yazısı ise aşağıda yer alıyor.

Haber Kaynağı ile ilgili Bilgilendirme: İnsanları Birbirine Yaklaştırmak

Facebook, insanları birbirine yakınlaştırmak ve ilişkiler inşa etmek üzere kurulmuştu. Bunu gerçekleştirmenin yollarından birisi insanları kendi Haber Kaynaklarında, arkadaşları ve ailelerinden gelen anlamlı paylaşımlarla buluşturmak. Önümüzdeki birkaç ay boyunca, insanlara önemsedikleri kişilerle daha fazla etkileşim fırsatı sunabilmek için Haber Kaynağı sıralamasında değişiklikler yapıyoruz. Mark bugün yaptığı bir gönderi ile bunu anlatıyor:

https://www.facebook.com/zuck/posts/10104413015393…

Bu güncelleme nedir?

Halihazırda paylaşımların Haber Kaynağında ne kadar yukarıda çıkacağını belirlemek için kaç kişinin bir paylaşıma tepki verdiği, yorum yaptığı veya paylaştığı gibi göstergeler kullanıyoruz.

Bu güncelleme ile, bir konuşmayı tetikleyen ve anlamlı etkileşimlere ilham veren gönderilere de öncelik vereceğiz. Bunun için arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandıracağız. Bunlar, tavsiye isteyen bir arkadaşınızın, seyahati için mekân önerileri arayan tanıdığınızın gönderileri ya da bir haber, makale, video gibi karşılıklı yorum yapmaya ve tepki vermeye teşvik eden gönderiler olacak.

Bunun yanı sıra Haber Kaynağı değerlerimiz ile uyumlu olarak, aile ve arkadaşlarınızın gönderilerini genel içeriklere göre önceliklendireceğiz.

Bu sayfalar ve genel içerikler için ne anlama geliyor?

Haber Kaynağındaki alan sınırlı olduğundan aile ve arkadaşların paylaşımları ile konuşmaları tetikleyen gönderileri daha çok göstermek, yayıncılar ve kurumların video ve diğer gönderileri gibi genel içerikleri daha az göstereceğimiz anlamına geliyor.

Bu güncellemeleri yaparken sayfalar yakın gelecekte erişim, video izlenme süresi ve trafiğin düştüğünü görebilir. Bu etki, ürettikleri içerik türü ve insanların o içerikle nasıl etkileşimde bulunduğuna bağlı olarak sayfadan sayfaya farklılık gösterecek. En fazla düşüşü, insanların genelde tepki vermediği ya da yorum yazmadığı içerikleri paylaşan sayfalar gözlemleyebilir. Arkadaşlar arasında etkileşimi tetikleyen sayfalar bu durumdan daha az etkilenecek.

İnsanlar takip ettikleri sayfaların gönderilerini Haber Kaynağının en tepesinde görmeye devam edecekler mi?

Evet. Takip ettikleri sayfalardan daha fazla gönderi görmek isteyenler, Haber Kaynağı Tercihlerindeki “Başta Gör” seçeneğini kullanabilir ve böylece her zaman beğendikleri sayfalardan gönderiler görebilirler.

Hangi sayfa gönderileri Haber Kaynağında daha üstte yer alacak?

İnsanlar arasında iletişim başlatan sayfa gönderileri Haber Kaynağında daha üstte yer alacak. Örneğin Live (Canlı) videolar, çoğu zaman Facebook’taki izleyiciler arasında konuşma başlatabiliyor – öyle ki Canlı videolar, ortalamada diğer videolardan altı kat daha fazla etkileşim üretebiliyor. Facebook’ta video paylaşan pek çok yaratıcı, tıpkı tanınmış kişilerin paylaşımlarında olduğu gibi takipçileri arasında konuşma başlatabiliyor. Gruplar içerisinde insanlar çoğu zaman kamusal içerikler etrafında etkileşime giriyor. Yerel işletmeler, ilgili güncellemeler ve etkinlikler paylaşarak toplulukları ile bağlantı kuruyor. Haberler de önemi konularla ilgili sohbet başlatmaya yardımcı olabiliyor.

İnsanları gönderilerle ilgili yorum yapmaya kışkırtmak için “engagement-bait” kullanmak, anlamlı bir etkileşim oluşturmuyor. Biz de bu tarz gönderilerin Haber Kaynağındaki konumlarını indirmeye devam edeceğiz.

Bu, Haber Kaynağından sayfa içeriklerini elediğiniz anlamına mı geliyor?

Hayır. Bu güncelleme, tüm sayfa içeriklerinin Keşfet sekmesine alınması ile ilgili yaptığımız yeni testlerimizle aynı değil. Sayfa gönderileri Haber Kaynağında görünmeye devam edecek; ancak bu gönderilerin Haber Kaynağındaki sayıları azalabilir.