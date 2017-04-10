Facebook reklam mecralarını solladı

Küçük ölçekli işletmelerin çevresinde sosyal topluluklar oluşturulmasına ve geliştirilmesine destek olmayı hedefleyen Facebook, bugün dünya çapında 5 milyon aktif reklam verene ulaştığını duyurdu. Türkiye’de ise Facebook’taki insanların yüzde 78’inden fazlası ülkedeki en az bir işletmeye, yüzde 51’i ise en az bir uluslararası KOBİ’ye platform üzerinde bağlı. ABD, İngiltere, Hindistan, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın da aralarında bulunduğu diğer ülkelerden Türkiye’deki bir işletmeye bağlı olan insanların sayısı ise 111 milyonun üzerinde.

Şu anda 5 milyonun üzerinde aktif reklam verenin bulunduğu Facebook’un sunduğu ürünler sayesinde müşteri adayları, işletmelerin ürünleri hakkında daha fazla bilgi alabiliyor, web sitelerini ziyaret edebiliyor, uygulamalarını indirebiliyor ve işletmelere mesaj gönderebiliyor. İçinde bulunduğumuz mobil ekonomide Facebook, küçük ölçekli işletmelerin büyümesine ve yerel işletmelerin dünya pazarına açılmasına yardım ediyor. 65 milyon Facebook Sayfası ve 8 milyon Instagram profili ile Facebook, işletmeler için kapsamlı mobil bir çözüm sunuyor.

İşletmelerin Facebook ve Instagram ile yapabilecekleri şöyle:

HIZLI VE ETKİN YÖNTEMİ SEÇMEK İşletmeler, Reklam Yöneticisi Uygulaması’nda yapılan yeni geliştirmeler ile zamandan tasarruf edebiliyor ve hangi yöntem ile en verimli sonuca ulaştıklarını görebiliyor. Aynı zamanda yüksek performanslı reklamları tekrar devreye almaya, yeni ilgi alanları ve hedef ekleme ile reklamları karşılaştırmaya yönelik “tek tık” seçeneğinden faydalanabiliyor. YARATICI OLMAK İşletmeler, Mobil Stüdyo ile mobil cihazlar üzerinden mükemmel reklamlar oluşturulmasını sağlayan araçlara erişebiliyor. YENİ BECERİLER KAZANMAK Blueprint e-eğitim, yüzde 50’sini KOBİ’lerin oluşturduğu 1 milyondan fazla kullanıcı için, 10 dilde kullanıma sunuluyor. Bugüne kadar 150 ülkede, 2,5 milyarın üzerinde elektronik eğitim kursu alındı. MÜŞTERİLERLE İLETİŞİM KURMAK İşletmeler, Sayfa Yöneticisi Uygulamasını kullanarak mobil ve masaüstünde tek bir Gelen Kutusu üzerinden Facebook, Messenger ve Instagram’daki müşterileriyle iletişim kurabiliyor. MÜŞTERİ COĞRAFYASINI GENİŞLETMEK İşletmeler, uluslararası ‘benzer hedef kitleler,’ global hedefleme, taktik haritası gibi özellikleri kullanarak global kampanyalar düzenlenmesini sağlayan çözümlerden faydalanabiliyor. BENZER YAKLAŞIMDAKİ İŞ SAHİPLERİNDEN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEK Facebook, ABD, Hindistan, Brezilya ve Almanya gibi ülkelerde KOBİ konseyleri oluşturdu ve 2017’de bunlara yenilerini eklemeyi planlıyor.

Facebook’un küçük ölçekli işletmelere nasıl yardım ettiği hakkında daha fazla bilgi https://www.facebook.com/business/news/helping-small-businesses-succeed-in-a-mobile-world adresindeki resmi blog yazısında yer alıyor.