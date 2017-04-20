Facebook yeni teknolojilerini duyurdu

Facebook, F8’in 2’nci gününde Surround 360 kameraların da aralarında bulunduğu yeni teknolojileri duyurdu.

Facebook, F8 Konferansı’nın ikinci gününde Bağlanabilirlik, Yapay Zekâ, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik ile ilgili yeniliklerini duyurdu. Söz konusu yeniliklerden bazıları şöyle:

Tether-tenna: Aynı zamanda fiber ve elektrik barındıran bir kabloya bağlı helikopterlerin gerekli yerlere yollanmasıyla acil durumlarda bağlantıyı geri getirebilecek yeni bir tür “acil altyapı.”

Aynı zamanda fiber ve elektrik barındıran bir kabloya bağlı helikopterlerin gerekli yerlere yollanmasıyla acil durumlarda bağlantıyı geri getirebilecek yeni bir tür “acil altyapı.” Caffe2: Telefonda Yapay Zekâ algoritmaları yazmaya ve çalıştırmaya yarayan bir sistem

Telefonda Yapay Zekâ algoritmaları yazmaya ve çalıştırmaya yarayan bir sistem Surround 360 kameraların yeni tasarımları: Yeni Surround 360 ile Sanal Gerçeklik teknolojisi kullanılarak sürükleyici ve etkileşim sağlayan videolar yaratılabiliyor.

Yeni Surround 360 ile Sanal Gerçeklik teknolojisi kullanılarak sürükleyici ve etkileşim sağlayan videolar yaratılabiliyor. Artırılmış Gerçeklik vizyonu: Artırılmış gerçeklik hem görme, hem de duyma yetilerinizin kendini hissettirmeden geliştiği ve sizinle her yere gelebilecek kadar hafif, rahat ve verimli bir gelecek.

Artırılmış gerçeklik hem görme, hem de duyma yetilerinizin kendini hissettirmeden geliştiği ve sizinle her yere gelebilecek kadar hafif, rahat ve verimli bir gelecek. Building 8: Facebook’un sosyalliğe öncelik veren ve misyonunu yürüten ürünleri yaratıp, kullanıma sunan, geliştirme ve araştırma ekibi.

Facebook, aynı zamanda insanların sadece zihinlerini kullanarak yazmalarını sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalıştığını da açıkladı. Mark Zuckerberg’in konuyla ilgili Facebook paylaşımı burada yer alıyor. Facebook’un üzerinde çalıştığı bir diğer proje ise insanların tenleriyle duymalarını hedefliyor.

Konuyla ilgili resmi blog yazısı aşağıda, görseller ekte yer alıyor.

Facebook 360 Video – Capture SDK

– Ürün videosunu buradan izleyebilirsiniz.

– Oyun örneğini buradan izleyebilirsiniz.

– Videonun nasıl birleştirildiğini buradan izleyebilirsiniz.

Facebook 360 Video – Dinamik Yayın

– Dinamik Yayın videosunu buradan izleyebilirsiniz.

Facebook F8 Konferansı 2. Günü Blog Yazısı

Web geliştiricileri ve işletmeleri teknolojinin geleceğini tartışmak için bir araya getiren F8 2017’nin ikinci ve son gününü de geride bırakıyoruz. Facebook CTO’su Mike Schroepfer açılış konuşmasında teknoloji ile küresel bir toplum yaratılmasına yardım etme hedefimizden bahsetti. Bunu gerçekleştirmek için önümüzdeki 10 yıl boyunca üç temel teknolojiye yatırım yapacağız: bağlanabilirlik, yapay zekâ ve sanal gerçeklik.

Schroepfer’ın yanı sıra Connectivity Lab Başkanı Yael Maguire, Uygulamalı Makine Öğrenimi Direktörü Joaquin Quiñönero Candela, Oculus VR Başmühendisi Michael Abrash ve Building 8 Başkan Yardımcısı Regina Dugan da uzun vadeli odaklandığımız alanların üzerinde durdular, son çalışmalarımızdan ve vizyonumuzdan bahsettiler.

Bağlanabilirlik

Facebook, genel geçer bir bağlantı çözümü yerine zamanla geliştirilebilecek bir stratejiye yatırım yapıyor. Bu doğrultuda farklı durumlar için farklı teknolojiler bulup onları birlikte kullanarak esnek ve geliştirilebilir çözümler sunuyor.

Bugün bağlantı kuramayan insanlara ulaşma ve herkes için kapasite ve performansı artırma hedefimizde ulaştığımız yeni dönüm noktalarının üzerinde durduk. Ekibimiz kablosuz veri transferinde üç rekor kırdı: milimetrik dalga (MMW) teknolojisi kullanılarak, noktadan noktaya 13 kilometrede saniyede 39 gigabitlik veri transferi; aynı noktalar arasında çapraz bağlantı teknolojisi kullanılarak saniyede 80 gigabitlik veri transferi; MMW teknolojisi kullanılarak karadaki lokasyon ile 7m uzaklıktaki, havadaki Cessna hava aracı arasında saniyede 16 gigabitlik veri transferi. Bunlara ek olarak, Terragraph sistemimiz de San Jose şehrinin şehir merkezi koridorunda test ediliyor. Terragraph, şehir ölçeğinde, fiber benzeri, mult-gigabitlik performans ve güven verebilen ilk milimetrik dalga sistemi oldu.

Aynı zamanda fiber ve elektrik barındıran bir kabloya bağlı helikopterlerin gerekli yerlere yollanmasıyla acil durumlarda bağlantıyı geri getirebilecek yeni bir tür “acil altyapı” olan Tether-tenna’yı duyurduk.

Yapay Zekâ

Yapay Zekâ (AI), oldukça güçlü bir araç ve Facebook bu araçla insanlar için muhteşem görsel deneyimler yaratmayı hedefliyor.

Yapay zekâ sayesinde bilgisayarların görsel ve videoları anlama ve işleme kabiliyetleri oldukça arttı. Sadece beş yıl önce bilgisayarlar, görselleri sadece rakamlar olarak algılayabiliyorlardı. . Günümüzde bilgisayarlar görsellerin her bir pikselini anlayabiliyorlar. Bu gelişmeler, yeni deneyimlerin yolunu açıyor. Yapay Zekâ sayesinde insanların ilgi duyacakları videoları keşfetmelerine yardımcı oluyoruz.

Bugün telefonda Yapay Zekâ algoritmaları yazmaya ve çalıştırmaya yarayan bir sistem olan Caffe2’yi herkese açtığımızı duyurduk. Bunun için işbirliği yaptığımız firmalar arasında Amazon, Intel, Microsoft, NVIDIA ve Qualcomm yer alıyor.

Bu teknolojiyi kullandığımız diğer bir alan ise Facebook, Instagram ve Messenger’da çalışan, Yapay Zekâ kullanan bir kamera. Son teknoloji Yapay Zekâ ve bilgisayar görsel algoritmalarını çalıştırabilen bu kamera çevrenizi algılayabiliyor, insanları, mekânları ve eşyaları tanıyabiliyor. Yeni Camera Effects Platform’u, geliştiricilere de yaratıcılıklarını gösterebilecekleri yeni araçlar geliştirme olanağı sunuyor. Bugün, araştırmalarımızın çıktılarına dair birkaç fikrimizin demosunu da sunduk.

Sanal Gerçeklik

Facebook, her türlü platformda, Facebook Spaces’dan Oculus Rift ve Gear VR’a kadar pek çok alanda Sanal Gerçekliğe yatırım yapıyor.

Bugün, Surround 360 kamerasının insanların Sanal Gerçekliği kullanarak yüksek kaliteli videolar çekmelerini sağlayacak yeni tasarımlarını duyurduk. Yeni Surround 360 ile Sanal Gerçeklik teknolojisi kullanılarak sürükleyici ve etkileşim sağlayan videolar yaratılabiliyor. Yeni kamera teknolojisi, videonun içinde dolaşmanızı ve içeriği farklı açılardan görmenizi sağlıyor. Bu, kafanızı çevirip sanal dünyayı farklı açılardan görmeniz anlamına geliyor. Bu sayede derinlik ve sanal ortamın içine girme hissi yeni bir seviyeye taşınıyor.

Artırılmış Gerçeklik

F8 konferansının ilk gününde Mark Zuckerberg kameranın ilk artırılmış gerçeklik platformu olduğundan bahsetti. Bugün Oculus VR Başmühendisi Michael Abrash, Artırılmış Gerçeklik (AR) vizyonunu paylaştı. Artırılmış gerçeklik hem görme, hem de duyma yetilerinizin kendini hissettirmeden geliştiği ve sizinle her yere gelebilecek kadar hafif, rahat ve verimli bir gelecek.

Abrash, AR’ın da dahil olduğu, sanal bilgisayar kullanımının artışından, kişisel bilgisayar kullanımının geleceği olarak bahsetti. Sanal bilgisayar kullanımı henüz yeni gelişmeye başladı ama şimdiden zaman ve mekân ayırt etmeden birbirimize yeni yöntemlerle bağlanmamızı sağlıyor.

Sanal bilgisayar kullanımının akıllı telefonlar kadar günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesi için saydam artırılmış gerçekliğe ihtiyacımız olacak. Bu da muhtemelen gerçek dünyada gördüklerimiz üzerine sanal görselleri yerleştiren saydam gözlüklerle olacak.

Tam anlamıyla artırılmış gerçekliğe ulaşmamız için gerekli olan teknoloji henüz yok. Bu yıllar sürecek bir yatırım ve gerçekleşmesi için bilimde, grafikte, bakış açısında ve birçok başka alanda kapsamlı ilerlemeler gerekiyor. Ama bu noktaya ulaşıldığında artırılmış gerçeklik hayatımızın her noktasını iyileştirecek ve çalışmamızı, iletişimizi ve eğlencemizi tamamen değiştirecek.

Building 8

Building 8, Facebook’un sosyalliğe öncelik veren ve misyonunu yürüten ürünleri yaratıp, kullanıma sunan, geliştirme ve araştırma ekibi. Building 8’ten çıkan ürünler DARPA’dan esinlenilen ve çığır açan inovasyon yaklaşımından güçlerini alacaklar.

F8’de yeni, çığır açan iletişim platformlarını hedef alan iki teknik proje duyurduk.

İnsanların sadece zihinlerini kullanarak yazmalarını sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz, dakikada 100 kelime yazma kapasitesi olan sessiz bir konuşma sistemi kurmak. Bu, akıllı telefonunuzda yazabileceğinizden 5 kat daha hızlı. Karmaşık düşüncelerinizi kodlara dönüştürmekten bahsetmiyoruz. Örneğin, bir sürü fotoğraf çekip sadece bazılarını paylaştığınızı düşünün. Tıpkı bunun gibi, aklınızdak ipek çok düşünceden sadece bir kısmını seçerek paylaşıyorsunuz. Bahsettiğimiz kavram, zaten paylaşmayı tercih ettiğiniz kelimeleri alıp beyninizin iletişim merkezine göndermek. Sesinizin hızı ve esnekliği ile yazının gizliliğini kullanan bir iletişim yöntemi. Bunu belirli ölçekte üretilebilecek, giyilebilir alıcılar ile gerçekleştirmek istiyoruz.

Aynı zamanda insanların tenleriyle duymalarını sağlayacak bir projemiz var. Bunu gerçekleştirip ten aracılığıyla iletişim sağlayacak donanım ve programlar üzerinde çalışıyoruz.

Bugünün konuları hakkında daha fazla bilgi için Developer Blog ve Engineering Blog’u ziyaret edin. Facebook for Developers Page’den tüm F8 konuşmalarınız izleyebilirsiniz. Başka görseller için F8 press page’e bakabilirsiniz.

Buradan ikinci günün tamamını izleyin.